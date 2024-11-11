遭影射「涉貪郭信良是最親密夥伴」　陳亭妃籲林俊憲別再抹黑

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026年九合一選舉備受矚目，民進黨內有意台南市長的潛在人選，更是廝殺激烈，立委林俊憲不斷在公開場合點名對手陳亭妃，更影射她與涉嫌索賄的前議長郭信良的關係。對此，陳亭妃10日表示，台南近期發生了很多案子，林俊憲背後一排支持者，每個人可能都跟這些有些牽扯，但自己從來不會針對這些批評，也不會認為這樣就跟林俊憲有關。她強調，大家要看的是能為台南做什麼，而不是極盡抹黑，自己從政27年，口水一點意義都沒有。

有意參選台南市長的立委林俊憲，先是在新營太子宮成立大型宗教活動席開近500桌，他更針對台南前議長郭信良索賄千萬一事直言，這當然會影響未來台南市長初選，因為郭信良是陳亭妃最親密的政治夥伴，也是幕後重要支持者，台南市民當然會擔心，郭信良是否會成為地下市長。

對此，陳亭妃於《下班瀚你聊》表示，每一個在政治上的從政人員，應該是要說自己可以給大家什麼東西，而不是去批評別人。大家都知道台南其實發生了很多事，從88槍擊案、光電、議長副議長賄選案、漁會理事長槍擊案，但自己從來沒有針對個人，對這些案子背地裡的人去批評，自己只希望能夠趕快水落石出。

陳亭妃認為，今天她相信每一個案子，只要還沒有到最後，無論藍綠每個政治人物，都是用無罪推定的心態，她相信林俊憲背後站著一排支持者，也是這樣的想法，而且每個人可能都跟這些案子有一點點牽扯，但自己從來不會針對這些人去批評，也不會因為怎麼樣，而認為跟林俊憲有關，大家要看的是能夠為台南做什麼，而不是極盡抹黑。

陳亭妃提到，她的妃妃姊姊萌樂園辦了6、7年，不是現在才辦，陳亭妃不會為選舉在抱佛腳，但有人卻是這樣的。而她的萌樂園花最少的錢、自己規劃督場，用最簡單的方式讓小朋友與家長能夠走出來，可是說真的有人辦那個500桌造勢的預算，都可以讓她辦好幾十場活動，卻還質疑她錢從哪裡來，是不是有點標準不一？

陳亭妃認為，拜託大家標準一致，自己從政這麼久，7歲就幫爸爸拿麥克風競選，她一直堅持過去監督國民黨、要求別人是什麼樣的標準，就要用什麼標準來要求自己，不能說今天為了挺自己就用另外一套標準，對別人又是另一套標準，她無法接受。

最後，陳亭妃強調，自己在台南從政已經27年了，幹嘛還要在這口水？口水一點意義都沒有，應該是要讓人民知道陳亭妃能幫台南做什麼事，這才是重要的。她常說政治性格跟努力打拼，絕不是三兩句話就能改變事實，選民都在看，大家內心都有一把尺。