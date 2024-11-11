國民黨130週年黨慶小物出爐　百年「車輪牌」售限量車輪餅

▲國民黨發佈130週年黨慶的文創小物。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨全代會暨130周年黨慶活動，將於11月24日在桃園會展中心登場，國民黨今（11日）發佈130週年黨慶的文創小物，秉持「國際、團結、年輕、日常」原則，除了展露團結氣勢的酷炫飛行外套與帽子，也有小巧可愛的車輪餅、貓貓徽章、手機吊繩、氣泡水、環保手搖杯提袋，筆記本等，充分呈現國民黨青年創意。秘書長黃健庭強調，這次設計的文創小物特別注重在日常使用，希望讓支持者可以用實際的行動支持並認同國民黨。

國民黨發言人楊智伃指出，文創小物將在11月24日黨慶當天首賣，之後再放上電商中心持續販售。此外，過去國民黨因為黨徽的形狀，一直被網友稱為車輪黨，楊智伃透露，1124在桃園舉辦的黨慶與全代會活動，將推出限量的特製車輪餅，上有黨徽與130字樣，就只有130週年黨慶當天才吃得到。

黃健庭說，今年是國民黨創建的第130年，西元1894年，總理孫中山跟一群基督徒在檀香山李昌牧師家中，手按聖經，創立興中會。經過革命先烈們百折不撓，經歷17年10次的失敗，終於創建中華民國。走過130年的國民黨，經歷風雨困難，創造了舉世聞名的經濟與政治奇蹟，為中華民國、為臺灣做出了不可磨滅的貢獻。

黃健庭續指，今年全代會特別結合130週年黨慶，以嘉年華的方式邀請黨代表及國外使節媒體一起回顧過去，展望未來，保證今年的全代會非常的精彩。他強調，對國民黨的認同不只是在理念政策上，更要落實在生活當中，這次讓年輕人秉持著國際、團結、年輕、生活4個理念，設計了很多的文創小物，期待好朋友們用行動採購來支持國民黨，讓國民黨的認同落實在每一個人的生活當中。

國民黨副發言人鄧凱勛補充，小物的設計理念都是日常可用，包括以年輕人最流行的老花風設計的購物紙袋，以及有浪花圖案的筆記本，筆記本上的1894文字，還是用興中會當年在檀香山設立時當地報紙上的字樣；浪花則有多重意向，除了呈現國民黨老幹新枝的強盛，更凸顯國民黨在推動民主化浪潮上的努力：至於氣泡水則是希望大家一同為中華民國加油打氣，也表示大家很氣民進黨，要一起來監督。

楊智伃則說明「Fight Together」飛行外套設計細節，包括手臂上設置實用性高的粘扣帶，讓大家可以自由更換標章樣式；拉鍊內則設計「Republic of China」字樣，讓大家把最愛的中華民國放在內心深處；外套背面則有國花刺繡與1894、KMT字樣，楊智伃強調，希望大家在購買飛行外套的時候不止要好看，更能夠看見國民黨對於中華民國對臺灣的熱愛。

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／國民黨提供）