藍委佔領備詢台抗議未確認議事錄　官員苦坐台下無法報告總預算

▲財政委員會又有衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍營上週在人牆戰術下，僅花三分鐘就將《財劃法》完成初審，綠委11日則出招，在財政委員會提案前次會議有瑕疵，會議結果應屬無效，而議事錄應不予確定。做為本週輪值召委的民進黨立委賴惠員宣讀完該提案後，便讓在場委員登記程序發言，結束後欲先開會，處理排定議程，也就是總預算的相關報告等答詢，但藍委不滿未確認議事錄，佔領備詢台，官員無法上台，賴惠員只好暫宣布休息。

財政委員會6日排審《財劃法》，各部會及地方官員都受邀前來報告、備詢，但國民黨籍召委陳玉珍在藍委保護下，逕自宣布逐條討論，遇有異議條完直接宣佈保留，僅花三分鐘就將法案送出委員會，引來綠營不滿，現場更因此爆發肢體衝突。

今財委會再開會，賴惠員排定詢答114年度中央政府總預算案有關主計總處暨審計部、地方審計處、調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金等部分。

會議一開始，因有綠委提案，賴惠員先讓各委員程序發言，無宣讀並確認上次開會議事錄，遭到藍營抗議。藍營認為，應先處理議事錄及表決提案，並高聲指控「民進黨不審救命錢」。做為提案人之一的民進黨立委吳秉叡則反駁，這次會議的議程明明寫了是只有詢答，國民黨不要亂講說不審；而針對何時表決綠營提案，在場的民進黨立委吳思瑤也強調，這應是召委的權力。

對此，藍委們仍持續表達不滿，要求開會，而賴惠員也在程序發言結束後表示要開會，此時藍營又抗議應確認議事錄，雙方再爆發口角，民進黨立委郭國文現場強調，臨時提案應是會議最後才處理，而藍委持續佔領備詢台，最終賴惠員只好暫宣布休息。

根據綠委提案，認為上週財委會議案審查程序違反立法院職權行使法、議事規則，該結果應屬無效，且也未依規定記載議事錄，因此應不予確定。提案理由包括該會議沒有逐條朗讀條文，且未停止討論即處理條文，再來表決過程、議事錄登載都違規。

此外，綠委們也主張，依據《立法院職權行使法》第68條，立法院遇有重大爭議，委員會處理有明顯瑕疵，應由立法院長韓國瑜召集協商。