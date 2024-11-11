藍青年團訪李光耀公共政策學院學者　談無意識形態對國家最有利

▲國民黨青年團與重量級李光耀公共政策學院學者晤談。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨數位黨部（KMT Studio）青年團結束新加坡訪問行程，昨日晚間抵台。青年團於行程尾聲參訪新加坡國立大學，與李光耀公共政策學院學者顧清揚展開國際經貿、新加坡發展歷程的深度討論，並與我駐星代表童振源在晚宴交流。

國民黨發言人楊智伃指出，顧清揚從美中經貿關係、新加坡民主制度、綠建築推廣，到新加坡獨特的組屋政策等分享，讓訪團成員深受啟發；顧清揚也提及，新加坡獨立之初，內部資源缺乏、外部關係面臨困境，新加坡只能面向國際，盡量保持國家成為一個無意識型態、中立，扮演「撮合人」的角色，讓自身國家利益極大化。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，返台前晚，KMT Studio 召集人葛如鈞率訪團成員，與我駐星大使童振源共進晚餐。葛如鈞除表達對駐處接待的謝忱外，也提及新加坡在科技領域的創新發展，因此特別安排青年走訪FINTECH FESTIVAL 、體驗最新虹膜辨識技術等。

童振源除向訪團成員侃侃而談新加坡代表處業務情況、新加坡發展近況，回應青年代表的提問外，也提及資源整合、國民外交之於外交工作的重要性，正面肯定此次代表團訪問新加坡。