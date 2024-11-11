不堅持財劃法3％首都稅　蔣萬安：應增「營利事業營業額」分配權重

記者袁茵／新北報導

立院財政委員會6日在藍綠激烈衝突下，由國民黨籍召委陳玉珍3分鐘唸完《財政收支劃分法》修正條文並送出委員會，當中的「首都條款（首都3％分配稅額）」更備受外界質疑。面對外傳不堅持「首都條款」，台北市長蔣萬安11日公開受訪時也間接證實，北市認為應該增加營利事業營業額的分配權重。

蔣萬安11日上午到新北與新北市長侯友宜同台，一同出席台北捷運萬大線首列車抵台揭幕儀式。被問到現在是否要放棄「首都條款」的3％分配稅額？蔣萬安回應，台北市財政局都有對外說明，「我們認為應該是要增加營利事業營業額的分配權重，來呈現地方政府財政鼓勵的指標，這樣的做法才是對地方政府公平的。」

蔣萬安提及，《財劃法》牽涉到中央跟地方垂直分配，以及各縣市政府水平分配，牽一髮而動全身，希望立法院就《財劃法》修法的討論能回歸到理性、專業溝通。

侯友宜則說，《財劃法》已經二十幾年都沒有修，這次朝野之間大家齊力想辦法通過《財劃法》，這是大家的共識，既然有共識要讓《財劃法》通過，期待只要經過充分討論、合理分配，「大家先求有再求好，大家都能夠溝通，往前推進，這對地方來說是一個很重要的建設里程碑，也期待中央跟地方大家共同面對」。

▼台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席台北捷運萬大線首列車抵台揭幕儀式。（圖／台北市政府提供）