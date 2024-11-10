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第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕　各國鳥友共觀察到201種鳥！　

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，經過近百位參賽者24小時的努力下，10日舉行閉幕典禮。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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立委陳亭妃辦公室秘書李麗娟、賴惠員辦公室秘書周麗娜及陳龍興、雲嘉南管理處許宗民處長到場與會，這次活動經鳥友們24小時馬拉松式的觀察，透過3位專業評審老師審查，總計本次活動共觀察到201種鳥種，其中包含台灣特有鳥種21種。各組第1名觀察到的鳥種分別為老鳥組135種、送子鳥組119種、慢飛組69種，最佳攝影獎則經評審老師們共同挑選，由送子鳥組親子家庭拍攝台南市鳥水雉覓食的照片拿下。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年特別加碼「馬拉松獎」，頒發給近3年都參加活動的隊伍，其中來自雲林的陳嘉宏先生，更是自第1屆開始就連續參加了12屆，他表示：「最初是在朋友的帶領下接觸觀鳥，之後注意到觀鳥馬拉松這個活動，參加了幾屆後，覺得有趣且辦得越來越好，就養成每年都會關注活動訊息的生理時鐘。十幾年來，也在活動中結交了不少來自各地的鳥友們，這些鳥友就像是每年都會來台灣的候鳥般親切。每一年除了必看的黑面琵鷺跟夕陽下的黑腹燕鷗外，也期待能觀察到新的鳥種、認識更多來自世界各地的鳥友。」

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南濱海地區因養殖漁業發達，早期曬鹽灘地廣大，是候鳥重要覓食棲息地，觀察到的鳥類總數更是全台最多，也是黑面琵鷺最大宗棲息地，這次鳥友們分別於七股頂山賞鳥亭及將軍濕地單次各觀測300隻以上數量，可見台南濱海地區深受國際嬌客黑面琵鷺喜愛，另外有鳥友於曾文溪觀察到因受秋颱影響滯台，平常於陸地上極罕見的「白斑軍艦鳥」，以及在七股防風林中亦觀察到少見的「阿穆爾綬帶」候鳥，成果豐碩更讓大家覺得不虛此行。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日本鹿兒島縣出水市隊伍首次來台參賽，即獲得慢飛組第2名佳績！成功紀錄到54種鳥種，領隊原口優子小姐表示，七股賞鳥區鳥況精采，美麗飛羽透過隨身望遠鏡就可一目了然，大量水鳥紛飛的場景真是令人嘆為觀止。雲嘉南管理處許宗民處長表示，台灣西南沿海的生態資源得天獨厚，成為鳥類及賞鳥者的天堂，感謝這次來自比利時、香港、馬來西亞、印尼、日本及台灣國內20組隊伍的參與，這活動每年受到大家喜愛，也希望大家一起來西南濱海欣賞飛羽的美麗，賞鳥之外，亦能慢遊周邊景點及細細品嘗濱海特色美食，留下精彩難忘之賞鳥體驗。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處邀請大家每年10月至翌年3月候鳥季期間，來趟生態旅行，於口湖、北門、七股三處遊客中心皆提供賞鳥熱點手冊及隨身望遠鏡，還可到訪周邊景點，例如雲林小日月潭之稱─椬梧滯洪池、北門的國定古蹟─南鯤鯓代天府、白金夕陽攝影愛好的井仔腳瓦盤鹽田、布袋1920美漾森林感受秘境森林美景、七股熱門拍照點的七股鹽山及七股遊客中心等等，最重要的是別忘了品嚐濱海最新鮮、最道地的海產料理及在地小吃！

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽， 10日舉行閉幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處至2025年3月也將陸續提供定點定時的觀鳥導覽以及小旅行活動，更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

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