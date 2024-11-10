天兔颱風快生成「路徑北轉周五是關鍵」　雨彈最狂時間曝

▲周二、周三受到東北季風及桔梗颱風外圍環流影響，北部、東北部可能有大雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於關島南方的熱帶性低氣壓今上午生成，中央氣象署預估，有機會發展為第25號颱風「天兔」，路徑有很大不確定性，周四以前偏西方向移動，須觀察太平洋高壓減弱速度，若減弱較早就有機會北轉，尤其周五觀察太平洋高壓東退速度而定，而周二至周三清晨受到東北季風及桔梗颱風外圍環流影響，北部及東北部可能有大雨發生的機率。

氣象署預報員張承傳指出，目前台灣南方上有3個颱風與1個熱帶性低氣壓，南海上的銀杏颱風往越南東部近海移動，預計72小時減弱為熱帶低氣壓；萬宜颱風未來以偏西方向移動，環境不利於發展，預計72小時後減弱成熱帶低氣壓。

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▲銀杏、桔梗、萬宜3颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

離台灣相對較近的桔梗颱風，張承傳表示，目前已在菲律賓東北東方海面上，沿著太平洋高壓邊緣往西北西的方向移動，周二移動到呂宋島近海，周三進入南海中部，直接影響台灣的機率低，但周二、周三清晨受其外圍雲系影響，降雨增多。

至於熱帶性低氣壓，張承傳說，未來有機會發展為天兔颱風，短期內會沿著太平洋高壓南沿，以偏西北西方向前進，預計周四移動到呂宋島東方近海，周五、周六慢慢通過呂宋島，並來到呂宋島的西邊。

▲今日降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，北邊的太平洋高壓勢力偏強，因此周四前，太平洋上的熱帶系統路徑均偏西前進，周四、周五太平洋高壓稍微減弱，因此熱帶低氣壓移動到菲律賓東方近海時，須多觀察太平洋高壓減弱速度。

張承傳說，若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔颱風會以偏西方向進入南海；若減弱較早，就有機會北轉，尤其周五須觀察太平洋高壓東退速度而定，所以後期天氣不確定性較高。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，張承傳指出，明天東北季風增強，降雨逐漸增多，包括桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，尤其是東北部山區有較大雨勢，東南部及恆春半島有零星降雨，中南部維持多雲到晴。

他表示，周二、周三除了東北季風影響，還受到桔梗颱風外圍環流雲系影響，基隆北海岸、大台北山區及東北部留意大雨發生的機率。周三白天東北季風減弱，降雨也會趨緩，周四各地高溫晴朗，僅北部山區、東南部及恆春半島有零星降雨。

張承傳說，周五、六則視即將形成天兔颱風的熱帶性低氣壓，逐漸靠近台灣的程度而定，天氣不確定性大，水氣增家，環境風向仍偏東北風，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。