轟公視酸川普重刑犯淪「黨媒」　李彥秀：一定要有人公開道歉

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）確定重返白宮，但《公視》經營的串流平台TaiwanPlus，其委外記者在報導中表示「顯然美國是選了一個重刑犯」，引發風波。國民黨立委李彥秀今（10日）痛批，「總統賴清德要大家不能有疑美論，更說這些都是『認知作戰』，結果政府的公共電視台公開帶頭開酸川普，公視一定要有人負責並且公開道歉，公共電視台已淪為特定政黨的黨媒」。

TaiwanPlus近日就美國總統大選推出系列報導，記者在片中表示，此次大選到底會選出首位女性總統，還是被定罪的重刑犯？「看來美國選擇了重刑犯」，引發爭議。而後TaiwanPlus經內部討論，已緊急將該影片下架；公視則在聲明中表示將進行檢討，會要求新聞掌握公共媒體原則。文化部長李遠則說，文化部當晚就告知公共電視集團「事情非常嚴重」。

李彥秀直言，公視Taiwan plus美國大選影片中，記者的爭議用語，不僅是充滿政治立場、充滿意識形態、攻擊美國未來總統、羞辱美國人民的嚴重低級錯誤，更影響台美關係未來的發展，連文化部長小野都說「事情非常嚴重」。

李彥秀指出，賴清德要大家不能有「疑美論」，更說這些都是「認知作戰」，結果政府的公共電視台公開帶頭開酸川普，公視一定要有人負責並且公開道歉。

李彥秀說，公視絕大多數的經費也來自政府的捐贈以及專案型補助，現在卻成為民進黨政治酬庸的禁臠，成為民進黨政治鬥爭的打手，放任記者攻擊美國即將上任的元首，美化力挺罷樑政治宣傳，縱容社群小編抹黑在野黨，公共電視台是全民的電視台，現在卻淪為特定政黨的「黨媒」，是可忍孰不可忍！