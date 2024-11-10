天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

▲天兔颱風即將形成，路徑預測出爐。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD29於今上午生成，中央氣象署預估，有機會發展為天兔颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來5天沿著太平洋高壓邊緣，朝西北西移動，趨向菲律賓呂宋島，可能抵達呂宋島附近時轉向而從台灣東方不遠處北上，變數很大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，第25號「天兔 Usagi」颱風即將形成，未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣，朝西北西移動，趨向菲律賓呂宋島，週周五抵達呂宋島後，可能遇到北方高空槽線東移。

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粉專進一步表示，太平洋高氣壓東退、減弱，天兔有可能在抵達呂宋島附近時轉向，而從台灣東方不遠處北上。後期變數很大，目前討論之後怎麼走還言之過早，要多注意這隻的動態。

中央氣象署預報員張承傳指出，熱帶低氣壓TD29在今上午8時，未來有機會發展為天兔颱風，短期內沿著太平洋高壓南沿，以偏西北西方向前進，預計周四移動到呂宋島近海，周五、周六慢慢通過呂宋島，並來到呂宋島的西邊。

他說，周四、周五移動到菲律賓東方近海時，需多觀察太平洋高壓減弱速度。若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔會以偏西方向進入南海，若減弱較早就有機會北轉，周五觀察太平洋高壓東退速度而定，不確定性仍高。