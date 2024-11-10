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川普當選！全美各大城市爆「反川示威」數千人遊行抗議

▲▼ 美國多地出現反川普示威。紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約街頭湧現示威人潮，抗議川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國主要城市紐約、西雅圖等地9日有數千人走上街頭遊行抗議，反對當選總統川普，因為川普曾承諾上任之後要展開大規模驅逐、威脅生育權利。

衛報報導，紐約大批示威者9日聚集在第五大道川普國際飯店大廈（Trump International Hotel and Tower）外，手中標語寫著「我們保護我們」、「總統先生，婦女必須等待多久才能自由」，並高喊「我們就在這裡，我們不會離開」。

▲▼ 美國多地出現反川普示威。紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約群眾手舉標語示威。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓特區9日也出現類似示威活動，女性大遊行（Women’s March）群眾現身保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation，提出2025計畫）外抗議。

▲▼ 美國多地出現反川普示威。華盛頓特區。（圖／路透）

▲在華盛頓特區，女性手舉標語抗議示威。（圖／路透）

在西雅圖市中心「太空針塔」（Space Needle），抗議者手舉「集會遊行，抗議川普和兩黨戰爭機器」、「打擊戰爭、鎮壓、種族滅絕」標語，部分民眾聲援巴勒斯坦人。

俄勒岡州波特蘭市政廳外，8日出現示威者舉牌抗議，標語寫上「打擊法西斯主義」。賓州匹茲堡則有人群聚抗議川普當選，強調「我的身體，我的選擇」。

▼西雅圖市中心也有親巴勒斯坦遊行。（圖／路透）

▲▼ 美國西雅圖市中心「太空針塔」（Space Needle）親巴勒斯坦遊行。（圖／路透）

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全美各大城市爆「反川示威」！

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