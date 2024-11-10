「拜登PK川普」白宮慘烈民調曝光　川普將大贏400張選舉人票

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2024年總統大選由共和黨候選人川普勝出，民主黨籍副總統賀錦麗敗選。在此之際，白宮內部一份民調數據顯示，若當初總統拜登沒有退選，拜登正面迎戰川普的結果將會是雪崩式慘敗，川普有望橫掃400張選舉人票。

紐約郵報、國會山報報導，這份民調數據由歐巴馬前幕僚、政治播客「Pod Save America」主持人法夫洛（Jon Favreau）在8日公開，稱拜登爭取競選連任的決定是災難性錯誤，且拜登團隊還私底下告訴記者賀錦麗無法勝選，從背後捅刀。

法夫洛透露，當民主黨確定由賀錦麗擔任黨內總統候選人的時候，也就是拜登陣營宣稱拜登是最強候選人的時候，拜登內部民調顯示川普將贏得400張選舉人票，「拜登與他的核心幕僚拒絕相信民調數據，拒絕相信拜登已經不得人心」。

法夫洛說，「他們很晚才承認，任何人都可能對通膨感到不安，而他們只是告訴我們，他的總統任期具有歷史意義，是有史上最偉大的經濟」，但顯然70%至80%的選民不相信這一點。