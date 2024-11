「拜登PK川普」白宮慘烈民調曝光　川普將大贏400張選舉人票

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國2024年總統大選由共和黨候選人川普勝出,民主黨籍副總統賀錦麗敗選。在此之際,白宮內部一份民調數據顯示,若當初總統拜登沒有退選,拜登正面迎戰川普的結果將會是雪崩式慘敗,川普有望橫掃400張選舉人票。

紐約郵報、國會山報報導,這份民調數據由歐巴馬前幕僚、政治播客「Pod Save America」主持人法夫洛(Jon Favreau)在8日公開,稱拜登爭取競選連任的決定是災難性錯誤,且拜登團隊還私底下告訴記者賀錦麗無法勝選,從背後捅刀。

法夫洛透露,當民主黨確定由賀錦麗擔任黨內總統候選人的時候,也就是拜登陣營宣稱拜登是最強候選人的時候,拜登內部民調顯示川普將贏得400張選舉人票,「拜登與他的核心幕僚拒絕相信民調數據,拒絕相信拜登已經不得人心」。

法夫洛說,「他們很晚才承認,任何人都可能對通膨感到不安,而他們只是告訴我們,他的總統任期具有歷史意義,是有史上最偉大的經濟」,但顯然70%至80%的選民不相信這一點。

