模擬地震災害情境　基隆15所國中生急救包紮競技

▲基隆15所國中生急救包紮競技。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市學校師生的自救能力，並加深對地震防災的重視，基隆市教育處與消防局共同舉辦「113年緊急救護包紮競賽」。昨（8日）上午於七堵區百福國中體育館辦理，活動吸引本市15所國中學校、編組30隊伍，共90位國中生參與，展現了學生們的急救包紮技能與應變能力。

基隆市消防局表示，本次競賽邀請消防局三位救護專業教官擔任評審，分別為中山分隊小隊長蔡瑞芳、仁愛分隊小隊長楊博元、以及資深救護教官曾慶祥，並由各參與學校的護理師協同擔任裁判工作，確保比賽的專業性與公正性。

比賽共設計了為6道包紮題目，內容有「手腕與腳腕的繃帶8字形包紮法」、「頭部與手部的巾狀包紮法」、「頭部與手部的帶狀包紮法」，假想頭部、手部、腳部做為模擬受傷部位，由每校派分兩隊選手挑戰，現場抽題，考驗學生的包紮技術及臨場應變能力。

為增加現場的實戰臨場感，模擬北部發生大規模地震，造成建築物倒塌導致大量傷患發生的情境，透過廣播啟動緊急應變設置急救站，由各校參賽者至急救站各分站協助傷患包紮工作。參賽者要在有限時間，對指定的不同創傷狀況迅速急救包紮，確保傷者的生命安全。

經過一個上午的激烈角逐，由武崙國中獲得特優、百福國中及成功國中獲得優等！本次競賽不僅是一次技術比拼，更是一次全民急救教育的實踐。「急救包紮」是指在受傷或緊急情況下，使用繃帶、紗布、敷料對傷口或創傷進行臨時處理，來幫助患者止血、減少感染、穩定傷勢。若有明顯的出血，可用乾淨的紗布或敷料按壓傷口，直到出血減少或停止。

若出血較嚴重，可使用壓脈帶於四肢部位來止血。另外，包紮時不要過於緊繃，避免影響血液循環，若傷者出現休克症狀，應保持傷者平躺，抬高雙腳。急救包紮是一項基本的急救技能，了解如何正確處理傷口有助於提高生還機率，並為後續的醫療處置贏得寶貴的時間。

現場還設有心肺復甦術（CPR）體驗區，由消防局示範指導。心臟停止的患者如果沒有立即進行急救，通常會在4到6分鐘內出現不可逆的腦損傷，而CPR能夠為心臟重新恢復跳動爭取寶貴的時間。救護教官楊博元強調，掌握CPR這項技能能在緊急情況下挽救生命，即便沒有醫學背景的民眾也可以學會這些基本急救知識，在他人有生命危險的時候提供及時的幫助。