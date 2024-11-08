強化救災技術與安全管理　基隆消防4精銳赴日本靜岡集訓

▲基隆消防四精銳日本靜岡集訓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市在重大災害中的救援能力並加強安全管理，基隆市消防局於2024年11月4日至22日期間，派遣消防局四位優秀消防人員前往日本靜岡縣消防學校，參加2024年第19期「消防專業教育警防科」訓練。本次訓練由陳文慧老師協助語言譯介工作，讓學員能夠全心投入專業技術的學習與實作。

基隆市消防局表示，本次受訓人員經過嚴格甄選，有來自暖暖分隊的分隊長許振毅、信二分隊的隊員杜亨、信義分隊的隊員林家興及梁晏慈前往參加。警防科的「警防」為消防的警戒防衛項目，包含警防對策、消防戰術與安全管理、實際技術訓練、效果測定等，為期三週的密集消防訓練，強化各項消防救援與安全管理技能。

透過此次訓練，期望提升消防搶救及安全管理實戰能力。細部的訓練內容涵蓋多項專業救災技術，包括車輛破壞訓練、安全管理、緊急火災應對、破門及火場人命搜索、火場自救、建築倒塌支撐技術、鋼筋混凝土切割、重物搬移抬升、狹窄空間搜救、土石流災害救援及挖掘技巧、繩索救援等。

基隆市消防局從2014年首次造訪靜岡縣消防學校洽談以來，經過多年的意見交換與合作，克服種種挑戰，目前也是國內唯一參加日本完整消防訓練課程的消防單位。今年是第二次派員前往。透過靜岡縣消防學校各項的模擬情境設施，以及深入的日本消防安全文化的浸潤，讓同仁得以進一步精進技能，提升救援的精準性與安全性。

靜岡縣消防學校校長三沢泰(みさわ やすし)及副校長宮田真人(みやた まさと)很歡迎來自基隆市的四位消防人員，在許多課程中也可以了解彼此對於火災現場以及災害現場的救災情形，對於彼此優點也可以互相學習。

基隆市消防局長游家懿表示，國際交流合作可以讓消防人員拓展視野，日本在消防搶救與防災工作上，累積許多寶貴的經驗。感謝靜岡縣消防學校給予消防局機會，讓同仁可以參與完整的消防課程，對於整體的搶救架構有完整的理解，進而提升消防局的救災實力與服務品質。