雙11小確幸攻略！搶免單清空購物車　麥當勞、COLD STONE、頂呱呱任你挑

▲此次雙11，momo聯手麥當勞、COLD STONE、頂呱呱，祭出萬份當日限定美食「滿額登記好禮五選一」。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11不只是價格殺很大，還要攻略不同好康優惠，搶好搶滿才能滿載而歸，像是指定時段搶樂透金、登記搶免單名額清空購物車，還有麥當勞、COLD STONE、頂呱呱等限定美食可任選，這些都不能錯過之外，四大超商也來應援電商平台，下單選擇指定超商取貨可獲得免費咖啡或現金抵用券，讓網購族有滿滿的小確幸。

雙11購物節，東森購物網祭出全年最低價，眾多商品優惠下殺，讓消費者血拼也能顧荷包，活動期間還能賺滿好康，除了參與組隊最高瓜分11萬樂透金，11/1～11/10指定時段狂撒紅包雨，中獎機率100%，11/11當天再加碼11個時段抽樂透金，11/9、11/10兩天限定全站消費不限金額抽0元清空購物車，下單選擇7-ELEVEN超商取貨，還可登記獲得中杯熱美式，限量3,000份，送完為止。此外，全站消費滿額並登記，有機會抽中星宇航空台北東京雙人來回機票。

▲東森購物網11/9、11/10兩天限定全站消費不限金額抽0元清空購物車。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網祭出萬份當日限定美食「滿額登記好禮五選一」，11/10 20:00起至11/11 23:59累積消費滿1,111元，並在11/15 20:00登記好禮五選一，可任選麥當勞玉米湯(小)、酷聖石雙球冰淇淋、全家minimore法式千層蛋糕、頂呱呱甜甜包或頂呱呱地瓜薯條。另外也聯手全家、7-ELEVEN、萊爾富及OK超商，下單滿399元並指定「超商取貨」，除了免運費，在指定時間登記活動，還可享美食或現金抵用券，數量有限，送完為止。

淘寶展開雙11第二波檔期優惠，特別加碼「幫你買單」限時優惠，11/11當天18:00開搶限量免單名額，只有1,500名，要搶要快。另外，下單後也有物流優惠，選擇7-ELEVEN 超商取貨送CITY CAFE大杯熱拿鐵乙杯，限量50,000份；全家超商取貨送霜淇淋乙支，限量10,000份；萊爾富超商取貨送大杯美式咖啡(熱)乙杯，限量20,000份；選擇OKmart並取件完成，至OKmart官網活動頁面登錄，即送人民幣100折20元限量優惠碼，還可抽iPhone16。

▲淘寶雙11第二波優惠加碼推「幫你買單」衝買氣。（圖／淘寶提供）

博客來主打買一送一和大組囤貨優惠，包含適樂膚溫和泡沫潔膚露、佳麗寶DEW水潤洗顏皂霜等可以划算入手，哈利波特8冊合售也能現省1385元，其他促銷商品如老協珍熬雞精、無印良品懶骨頭沙發組、理膚寶水MELA B3淡斑淨亮精華等，則是祭出平時沒有的雙11特談推薦價。雙11活動期間想搶便宜，可留意天天整點搶「111元起」夯品、品牌券現領現用，免單好康等優惠，11/7～11/18選擇7-ELEVEN取貨，不限金額送CITY CAFE中杯熱美式一杯，不過數量有限，要搶要快。