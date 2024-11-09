雙11手機3C周邊優惠總整理！S23 Ultra 65折、i15ProMax現折1.8萬

記者蘇晟彥／綜合報導

雙11購物節即將來臨，做為每年最大電商戰場，各大手機品牌、週邊也都在這時間進行年度大促銷，《ETtoday新聞雲》整理各家促銷資訊，一篇搞定所有優惠資訊，也可以透過點選次標題進入到官網，讓大家在歲末年終之際省上加上，雙11瘋狂撈好禮！

HUAWEI 雙11年度盛典 最低下殺38折

HUAWEI 推出雙11年度盛典，以全通路折扣回饋消費者，即日起至11月13日，HUAWEI智慧手錶、真無線藍牙耳機、平板和路由器等多款產品享有低至38折的超值優惠。特別的是，WATCH Ultimate Design手錶的折扣最高，消費者現省達$14,990。此外，FreeBuds Pro 3耳機的優惠幅度高達$3,079，而MatePad 11.5全套組合優惠後僅需萬元不到，且贈送多項實用配件。

智慧手錶：WATCH Ultimate Design、WATCH Buds、WATCH GT Cyber等多款手錶折扣最低達38折，最高現省$14,990。

無線耳機：FreeBuds Pro 3等耳機商品現省$3,079，其他耳機商品如FreeBuds 5及FreeBuds 6i等產品折扣高達38折，並附贈限量好禮。

平板與配件組合：MatePad 11.5、MatePad智慧鍵盤和M-Pencil組合價萬元有找，現省達$5,980，提供學習和娛樂的全方位需求。

MERCUSYS 雙11 Wi-Fi 7升級優惠

MERCUSYS迎接雙11，推出Wi-Fi 7產品的限時優惠，以高CP值路由器升級家中網速。MR27BE雙頻Wi-Fi 7路由器優惠價僅$1,999，而Halo H47BE Wi-Fi 7 Mesh系統也享限時早鳥價$6,999，專為家庭用戶設計，提供穩定高速的全屋無縫覆蓋。

MR27BE雙頻Wi-Fi 7路由器：支持160MHz頻寬和4K-QAM技術，3.6Gbps高速傳輸，能滿足4K/8K串流、VR遊戲等需求，特價僅$1,999。Halo H47BE BE9300三頻Wi-Fi 7 Mesh系統：傳輸速度高達9.3Gbps，適合多層樓、多設備的家庭，優惠價$6,999，覆蓋範圍廣大，最多支持200台設備的穩定連接。

自11月1日到11月11日，MERCUSYS在台推出Wi-Fi 7系列產品，讓家庭用戶享受飆速網路新體驗。消費者可至官方網站或指定門市了解更多，並選購符合需求的產品，提升家中網速與穩定性。

STUDIO A 認證機雙11特賣會 折扣低至33折



蘋果經銷商STUDIO A攜手雙11，推出Apple認證機限時特賣，11月9日至11月11日在台北西門門市舉辦「Apple認證機特賣會」。此次特賣會提供超過300項認證機型，涵蓋iPhone 15 Pro Max、MacBook Pro、Apple Watch Ultra等多款人氣產品，折扣低至33折，讓消費者以最優惠的價格購入Apple設備。

iPhone 15 Pro Max 512GB：現折$18,000，特價$33,900。

MacBook Pro 16吋 M1：現折$44,000，特價$60,900。

Apple Watch Ultra 2：降價$14,000，特價$13,900。

iPad Air 5代 64GB：現折$10,000，特價$9,900。



活動期間，持學生證或教職員證購買認證機可享9折優惠，且全數商品皆附有「SA認證主機保固卡」，提供180日保固服務。此外，購物滿額有機會參加抽獎，贈送價值NT$17,500的InBody H30NWi體脂計，並附贈環保購物袋，展現支持環保的企業理念。

RHINOSHIELD 犀牛盾 x Care Bears™ 雙11優惠

RHINOSHIELD 犀牛盾推出Care Bears™「Love All」聯名系列，雙11活動期間（11月1日至11月12日）提供全館最低6折優惠。Care Bears™的17款手機殼和8個手機配件新品同時上市，並提供多項折扣。消費滿$1,799輸入折扣碼「犀牛盾雙11」，可再現折$300。

聯名系列：包含冰淇淋熊、馬卡龍色熊等經典設計，象徵愛與包容。

指定商品優惠：滿$1,111享8折，新機保護配件9折，滿$1,799再現折$300。



此外，RHINOSHIELD亦於信義A11和台北西門門市展示彩虹熊主題設計，適合打卡拍照。活動還包括限時優惠專區，熱門聯名商品、AquaStand水壺等防護配件皆有折扣，滿足粉絲需求。

傑昇通信 雙11快閃購物慶典、 小米瘋狂購物節

傑昇通信推出雙11快閃購物慶典，活動限時至11月10日止，多款熱門手機及配件享超值優惠。Google Pixel 9 12GB+256GB容量降價$7,100，現售$22,890；iPhone 16 Pro Max 256GB即享94折，現折$2,610。三星Galaxy S24和A55亦享優惠，最低64折。realme 13+及POCO X6 Pro等多款高CP值機型折扣促銷。活動期間還提供抽獎機會，持小米手機到店可免費享受手機清潔和200元配件金，並有機會抽中豪華遊輪行程。

羅技雙 11 滿額折扣重磅來襲 加購優惠最多省千元 頂級好禮等你拿

2024 羅技雙 11 期間，指定品項滿 3,000 元即可享 250 元折扣，滿 2,000 元折 150 元；此外，購買滿 8,000 元登錄發票還可免費獲得 Wonderboom 3 藍牙喇叭（價值 2,790 元)、全品項消費達指定門檻，滿額 3,000 元再送 Uber Eats 折價券 400 元（指定門市獨家限定）、Combo Touch 系列消費滿 4,000 元登錄送 Crayon 數位筆教育版（價值 2,290 元），購物更添驚喜。

除了滿額折扣，羅技還為消費者帶來抽獎驚喜！單筆消費滿 990 元，即可登錄參加抽獎，有機會贏得豪華大獎，包括首獎 Pro Wheel 直驅式專業級模擬賽車方向盤，市價高達 54,980 元、特獎 iPhone 16 乙台（價值 29,900 元）；還有二獎 Ultimate Ears 新品 Hyperboom（價值 14,990 元）及三獎 Combo Touch Air 4-5 代鍵盤保護套（價值 6,090 元）。豐富獎項讓購物充滿期待，更有機會將多重好禮帶回家。

Samsung Week 雙11購物節 超值優惠攻略

台灣三星誠意寵粉，聯手線上三星商城與線下三星智慧館推出一系列重磅優惠，讓星粉以超值價格入手夢幻裝置。「Samsung Week雙11生日慶」活動自2024年10月28日至11月30日熱烈開跑，三大好康包括：

【1定要拿】於三星商城購買最新旗艦手機，送萬元soundbar、真無線藍牙耳機、指定手機保護殼、無線閃充行動電源等限量精美好禮；單筆訂單滿15萬元即贈43吋4K智慧顯示器、滿20萬元再加碼三星商城購物金NT$11,111，優惠拿不完。

【1定要搶】超殺折扣一波波，於三星商城購買一代演唱會神機－Galaxy S23 Ultra限量特價6.5折輕鬆入手；最新旗艦手機三星商城限定色現折最高NT$6,000！三星智慧館則祭出指定商品最高享NT$2,500購物金、舊換新優惠及指定穿戴裝置加價購，機會難得別錯過。

【1定要買】三星商城指定商品享Samsung Rewards回饋點數最高50%。下載Samsung Shop App更划算，首購訂單再享滿額現折最高NT$2,000。聰明購物省更多。