　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

雙11手機3C周邊優惠總整理！S23 Ultra 65折、i15ProMax現折1.8萬

記者蘇晟彥／綜合報導

雙11購物節即將來臨，做為每年最大電商戰場，各大手機品牌、週邊也都在這時間進行年度大促銷，《ETtoday新聞雲》整理各家促銷資訊，一篇搞定所有優惠資訊，也可以透過點選次標題進入到官網，讓大家在歲末年終之際省上加上，雙11瘋狂撈好禮！

HUAWEI 雙11年度盛典　最低下殺38折
HUAWEI 推出雙11年度盛典，以全通路折扣回饋消費者，即日起至11月13日，HUAWEI智慧手錶、真無線藍牙耳機、平板和路由器等多款產品享有低至38折的超值優惠。特別的是，WATCH Ultimate Design手錶的折扣最高，消費者現省達$14,990。此外，FreeBuds Pro 3耳機的優惠幅度高達$3,079，而MatePad 11.5全套組合優惠後僅需萬元不到，且贈送多項實用配件。

智慧手錶：WATCH Ultimate Design、WATCH Buds、WATCH GT Cyber等多款手錶折扣最低達38折，最高現省$14,990。
無線耳機：FreeBuds Pro 3等耳機商品現省$3,079，其他耳機商品如FreeBuds 5及FreeBuds 6i等產品折扣高達38折，並附贈限量好禮。
平板與配件組合：MatePad 11.5、MatePad智慧鍵盤和M-Pencil組合價萬元有找，現省達$5,980，提供學習和娛樂的全方位需求。

▲▼

MERCUSYS 雙11 Wi-Fi 7升級優惠
MERCUSYS迎接雙11，推出Wi-Fi 7產品的限時優惠，以高CP值路由器升級家中網速。MR27BE雙頻Wi-Fi 7路由器優惠價僅$1,999，而Halo H47BE Wi-Fi 7 Mesh系統也享限時早鳥價$6,999，專為家庭用戶設計，提供穩定高速的全屋無縫覆蓋。

MR27BE雙頻Wi-Fi 7路由器：支持160MHz頻寬和4K-QAM技術，3.6Gbps高速傳輸，能滿足4K/8K串流、VR遊戲等需求，特價僅$1,999。Halo H47BE BE9300三頻Wi-Fi 7 Mesh系統：傳輸速度高達9.3Gbps，適合多層樓、多設備的家庭，優惠價$6,999，覆蓋範圍廣大，最多支持200台設備的穩定連接。

自11月1日到11月11日，MERCUSYS在台推出Wi-Fi 7系列產品，讓家庭用戶享受飆速網路新體驗。消費者可至官方網站或指定門市了解更多，並選購符合需求的產品，提升家中網速與穩定性。

▲▼

STUDIO A 認證機雙11特賣會　折扣低至33折

蘋果經銷商STUDIO A攜手雙11，推出Apple認證機限時特賣，11月9日至11月11日在台北西門門市舉辦「Apple認證機特賣會」。此次特賣會提供超過300項認證機型，涵蓋iPhone 15 Pro Max、MacBook Pro、Apple Watch Ultra等多款人氣產品，折扣低至33折，讓消費者以最優惠的價格購入Apple設備。

iPhone 15 Pro Max 512GB：現折$18,000，特價$33,900。
MacBook Pro 16吋 M1：現折$44,000，特價$60,900。
Apple Watch Ultra 2：降價$14,000，特價$13,900。
iPad Air 5代 64GB：現折$10,000，特價$9,900。

活動期間，持學生證或教職員證購買認證機可享9折優惠，且全數商品皆附有「SA認證主機保固卡」，提供180日保固服務。此外，購物滿額有機會參加抽獎，贈送價值NT$17,500的InBody H30NWi體脂計，並附贈環保購物袋，展現支持環保的企業理念。

▲▼

RHINOSHIELD 犀牛盾 x Care Bears™ 雙11優惠
 RHINOSHIELD 犀牛盾推出Care Bears™「Love All」聯名系列，雙11活動期間（11月1日至11月12日）提供全館最低6折優惠。Care Bears™的17款手機殼和8個手機配件新品同時上市，並提供多項折扣。消費滿$1,799輸入折扣碼「犀牛盾雙11」，可再現折$300。

聯名系列：包含冰淇淋熊、馬卡龍色熊等經典設計，象徵愛與包容。
指定商品優惠：滿$1,111享8折，新機保護配件9折，滿$1,799再現折$300。

此外，RHINOSHIELD亦於信義A11和台北西門門市展示彩虹熊主題設計，適合打卡拍照。活動還包括限時優惠專區，熱門聯名商品、AquaStand水壺等防護配件皆有折扣，滿足粉絲需求。

▲▼

傑昇通信　雙11快閃購物慶典、 小米瘋狂購物節
傑昇通信推出雙11快閃購物慶典，活動限時至11月10日止，多款熱門手機及配件享超值優惠。Google Pixel 9 12GB+256GB容量降價$7,100，現售$22,890；iPhone 16 Pro Max 256GB即享94折，現折$2,610。三星Galaxy S24和A55亦享優惠，最低64折。realme 13+及POCO X6 Pro等多款高CP值機型折扣促銷。活動期間還提供抽獎機會，持小米手機到店可免費享受手機清潔和200元配件金，並有機會抽中豪華遊輪行程。

羅技雙 11 滿額折扣重磅來襲 加購優惠最多省千元 頂級好禮等你拿
2024 羅技雙 11 期間，指定品項滿 3,000 元即可享 250 元折扣，滿 2,000 元折 150 元；此外，購買滿 8,000 元登錄發票還可免費獲得 Wonderboom 3 藍牙喇叭（價值 2,790 元)、全品項消費達指定門檻，滿額 3,000 元再送 Uber Eats 折價券 400 元（指定門市獨家限定）、Combo Touch 系列消費滿 4,000 元登錄送 Crayon 數位筆教育版（價值 2,290 元），購物更添驚喜。

除了滿額折扣，羅技還為消費者帶來抽獎驚喜！單筆消費滿 990 元，即可登錄參加抽獎，有機會贏得豪華大獎，包括首獎 Pro Wheel 直驅式專業級模擬賽車方向盤，市價高達 54,980 元、特獎 iPhone 16 乙台（價值 29,900 元）；還有二獎 Ultimate Ears 新品 Hyperboom（價值 14,990 元）及三獎 Combo Touch Air 4-5 代鍵盤保護套（價值 6,090 元）。豐富獎項讓購物充滿期待，更有機會將多重好禮帶回家。

▲▼ Logi

Samsung Week 雙11購物節 超值優惠攻略
台灣三星誠意寵粉，聯手線上三星商城與線下三星智慧館推出一系列重磅優惠，讓星粉以超值價格入手夢幻裝置。「Samsung Week雙11生日慶」活動自2024年10月28日至11月30日熱烈開跑，三大好康包括：

【1定要拿】於三星商城購買最新旗艦手機，送萬元soundbar、真無線藍牙耳機、指定手機保護殼、無線閃充行動電源等限量精美好禮；單筆訂單滿15萬元即贈43吋4K智慧顯示器、滿20萬元再加碼三星商城購物金NT$11,111，優惠拿不完。

【1定要搶】超殺折扣一波波，於三星商城購買一代演唱會神機－Galaxy S23 Ultra限量特價6.5折輕鬆入手；最新旗艦手機三星商城限定色現折最高NT$6,000！三星智慧館則祭出指定商品最高享NT$2,500購物金、舊換新優惠及指定穿戴裝置加價購，機會難得別錯過。

【1定要買】三星商城指定商品享Samsung Rewards回饋點數最高50%。下載Samsung Shop App更划算，首購訂單再享滿額現折最高NT$2,000。聰明購物省更多。

▲▼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
正妹曝控射最強絕招！　「一般自慰再多也不會增加持久度」
北捷傷人案3分鐘現場還原！對講機通報狀況　保全衝月台就位
小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉
北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你
葛斯齊再嗆王定宇：這事我管定了！　專業網友揪出P圖2疑點
口罩伯英勇壓制北捷砍人女　背景曝是「北市警官」
下周估再「生成2颱風」　恐往北勾向台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

雙11手機3C周邊優惠總整理！S23 Ultra 65折、i15ProMax現折1.8萬

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

雙11手機3C周邊優惠總整理！S23 Ultra 65折、i15ProMax現折1.8萬

路邊阿伯突「臥射預備式趴下」　駕駛尷尬對視6秒

軟爛瑞典爸拿到監護權卻不養她　小一女童成跨國婚姻犧牲品

快訊／台南六甲小吃部今晨火警　1男雙腿燒燙傷

黃偉晉莫名遭控散布猥褻照　陳零九發聲力挺：他沒做錯事

雙11優惠大集合！全聯「11元搶萬元家電」、超商咖啡「買11送11」

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

髮際線後退怎麼辦？「髮際線養髮」技巧公開　避免換季狂掉髮

雙11手機3C周邊優惠總整理！S23 Ultra 65折、i15ProMax現折1.8萬

禁忌姊弟戀命案！　富家女「金援小14歲嫩男友」懷孕喪命

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

3C家電熱門新聞

雙11手機3C周邊優惠總整理！

蘋果AirPods 4來了！2款差異一次看

網紅出國帶行動電源！「1原因」險被沒收

微星1111購物節登場！最殺攻略

實測／Nothing Ear (open)體驗

蘋果M4Pro、Max晶片挑戰最強AIPC

10月手機降價Top 15出爐！

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Pixel 8 Pro開箱實測比一比！

FB上互搜就變...「建議好友」？

iPhone更新iOS後頻傳「呻吟聲」！內行揭1APP搞鬼

飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

相關新聞

Netflix雙11沒優惠反而漲價　最高漲幅18％

Netflix雙11沒優惠反而漲價　最高漲幅18％

近日不少影音平台趁著雙11推出優惠活動，不過有網友發現，串流平台Netflix不但沒有降價，反而是將價格調漲，漲幅依照方案不同，大約上漲7％至18％不等，意外掀起討論。

momo雙11　善存、挺立、克補最高回饋38%

momo雙11　善存、挺立、克補最高回饋38%

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

網購退貨多增加碳排　環團喊話「雙11抄經靜心」減少過度消費

網購退貨多增加碳排　環團喊話「雙11抄經靜心」減少過度消費

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

關鍵字：

雙11

讀者迴響

熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

快訊／北捷持刀攻擊2人受傷　現場壓制畫面曝光

即／台北捷運1人持刀闖入　捷運緊急停駛

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面