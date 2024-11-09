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汰舊換新！雙11買家電最高回饋45%　盤點網購必買夯品

東森購物家電雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網家電全館祭出全年最殺回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

趁雙11激省優惠汰舊換新，許多人會入手觀望已久的3C家電，各大電商平台紛紛推出促銷活動來搶買氣，大廠品牌電視、冰箱、吸塵器等祭出超殺優惠，再搭配折扣回饋、滿額贈等多重好康，尤其最高回饋達45%，買下來超划算，消費者不妨把握這波最佳時機，另外也盤點熱門必買家電作為參考。

雙11熱潮持續延燒，家電買氣正夯，東森購物網針對家電全館祭出全年最殺，滿額登記最高送6%樂透金之外，精選品牌如LG、象印、禾聯等還有滿額回饋、買就送，另更特推爆品限量搶，包括三星55吋4K聯網電視、夏普13公斤無孔槽變頻洗衣機、Panasonic 610公升一級能效冰箱、飛利浦奈米級空氣清淨機，以及獨家BOSCH家庭超值組獨立式洗碗機含基本安裝+手持輕量無線吸塵器，強打驚喜價買到賺到，Oral-B-PRO3智能電動牙刷則有買一送一，同時搭配「幣」殺攻略，銀行/支付、家電最高省、品牌與限定日加碼，最高回饋45%，可以省更多。

momo雙11盤點十大必買家電（圖／momo提供）

▲momo盤點分享雙11十大必買家電。（圖／momo提供）

momo購物網分享，除濕機、空氣清淨機、吸塵器、掃地機等「環境清潔家電」、微波爐、電鍋等「聚餐必備廚電」為年末最受消費者熱愛兩大類別，進一步盤點包括LG多重高效奈米抗菌循環扇空氣清淨機、伊萊克斯21L除濕機、石頭科技Qrevo Master掃地機器人、Ddyson V8 SV25新一代無線吸塵器、禾聯20L微波爐小資版、大同10人份奶茶色不鏽鋼配件電鍋、飛利浦全自動義式咖啡機EP2220等都是熱門必買，此外，部分消費者為犒賞整年辛苦的自己，也會趁雙11買高單價美容家電、娛樂家電，像是Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA9G、Oral-B iO TECH微磁電動牙刷、PS5 Pro 遊戲主機。

石頭科技AI滾筒洗衣機（圖／PChome 24h購物提供）

▲石頭科技柔衣公主M1 Pure 1KG 迷你洗脫烘 AI 滾筒洗衣機。（圖／PChome 24h購物提供）

隨著天氣逐漸轉涼及降雨頻繁，季節性家電需求顯著攀升，變頻除濕機、空氣清淨機銷量都較上個月激增，PChome 24h購物於雙11檔期每天推雙品類日活動，11/9除了主打百貨日，也是大家電日，最高折6,000元，而有越來越多家電結合IoT物聯網與AI技術，像是石頭科技第一台洗衣機「柔衣公主M1 Pure 1KG迷你洗脫烘AI滾筒洗衣機」，內建全自動AI洗烘精算系統，活動期間特價12,980元；掃地機器人也進化為AI旗艦機種，石頭科技掃地機器人Qrevo MaxV也有下殺，特價16,111元。

樂天雙11 3C家電全年最下殺（圖／樂天市場提供）

▲Dyson熱銷家電4.7折起。（圖／樂天市場提供）

樂天市場推出熱銷3C家電下殺折扣，Dyson二合一涼風空氣清淨機領券下殺8,888元，Dyson V8 SV25新一代無線吸塵器最高現省超過7,000元，再送電熱毯、濾網等。最新發售的Nintendo Switch《超級瑪利歐派對空前盛會》、《薩爾達傳說智慧的再現》下單現折111元，現貨0元免運，3C配件如Logitech羅技無線藍芽鍵盤滑鼠組、Razer雷蛇V4 X 黑寡婦蜘蛛幻彩版鍵盤、soundcore AeroFit Pro真無線藍牙耳機、Elesense智慧螢幕掛燈、ONAIR磁吸行動電源、Prelude XS MagSafe磁吸無線充電插頭等最低5.3折起，再賺10倍回饋。

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