　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲10大速食品牌雙11限定優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快收！《ETtoday新聞雲》幫整理全台10大速食店品牌「雙11限定優惠」，不僅有炸雞桶、大薯、牛肉堡通通可爽吃買1送1，還有頂呱呱經典呱呱包、摩斯漢堡人氣冰紅茶下殺11元，這些好康通通不能放過。

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞5大品項買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
麥當勞即日起至11月19日祭出「5大品項買1送1」，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「LOVEMCD」，即可享有「大薯」、「勁辣香雞翅」、「薯餅」、「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜奶茶（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲▼肯德基雙11優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基雙11優惠一次看。

●肯德基
肯德基即日起至11月14日祭出一系列雙11限定優惠，有「草莓起司冰淇淋大福」、「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯」皆可享「買1送1」優惠；以及買原味蛋撻1盒就送上校雞塊4塊+無糖茉莉綠茶2杯特價240元；還有4款超值個人獨享餐111元起、4款雙人分享餐最低251元起，以及2款多人歡聚餐只要388元。

PK APP更加碼推「8塊上校雞塊買1送1」，至11月24日為止；11月11日、11月15日、11月22日、11月29日上午10時起再推秒殺瘋搶優惠，優惠品項有「8塊上校雞塊11元」、「雙11炸雞雙人餐111元」及「雙11八塊雞桶派對分享餐1111元」，數量有限、售完為止。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲「三商炸雞」推炸雞桶買1送1。

●三商炸雞
全台12家「三商炸雞」即日起至11月19日祭出「炸雞桶買1送1」超殺回饋優惠，只要購買「6塊炸雞桶（脆皮／義式）」就送「6塊咔啦腿排桶」，特價333元，換算下來平均每塊炸雞28元有找。

▲▼拿坡里披薩·炸雞。（圖／業者提供）

▲「拿坡里披薩·炸雞」祭出買炸雞送披薩優惠。

●拿坡里炸雞·披薩
全台137家「拿坡里披薩·炸雞」即日起至11月19祭出「買炸雞送披薩」超殺優惠，期間只要至門市外帶6塊炸雞1桶即可免費吃小披薩1個，特價348元，較原價打出56折優惠。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是獨家義式香料現點現炸，打造外酥內嫩的口感。

●必勝客
必勝客全門市即日起至11月30日祭出多樣優惠，包括「起司狂熱大比薩特價222元」；「單點香菜肉羹個人比薩111元」；「個人激省餐99元起」，品項有番茄肉醬起司麵、蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵／燉飯；「雙人激省餐333元」內含單點大比薩1個+酥炸嫩雞球，比薩口味有和風黃金雞、壽喜雪花牛、煙燻培根手撕豬、明太子楓糖培根任選；「歡聚派對狂省餐特價1111元」，內含3個大比薩（第1個790元以下、第2、3個600元以下）+6顆冰藏起司塔。

期間加碼在PK APP推「黃金雞柳條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」通通可享「買1送1」優惠，每人不限購；11月11日、11月15日、11月22日、11月29日上午10時起再推秒殺瘋搶優惠，優惠品項有「雙11鬆厚個人比薩11元（6吋）」、「雙11鬆厚小比薩111元（9吋）」及「雙11一公尺派對巨飽盒1111元」，數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王雙11推3大限定優惠。

●漢堡王
漢堡王雙11祭出「3大限定優惠」，即日起至11月21日有「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」好康；11月11日起至11月15日限時5天則推「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」可享「買1送1」優惠；11月18日再加碼「安格斯系列雙堡6折」優惠，174元就可以吃到2顆漢堡。各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：即日起至11月21日）
1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元
2. 原味華堡+辣味華堡189元
3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元
4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元
5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元
6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元
7. 大份薯條+小份薯條59元
8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元

●漢堡買1送1優惠（使用期限：11月11日起至11月15日）
1. 三層火烤牛肉堡139元買1送1
2. 雙層火烤牛肉堡109元買1送1

●安格斯系列雙堡6折優惠（使用期限：11月18日）
1. 勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選2堡174元

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲21風味館推3大限定優惠。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至11月30日推「3大限定優惠」，包括「21香草烤雞特價379元」，較原價現省111元，以及「21香草烤半雞特價198元」、「炸雞感恩分享餐特價390元（內含5塊香脆炸雞、1份酥炸杏鮑菇、1份紫玉Q藷）」，皆祭出75折優惠，即日起至11月30日限時開跑，外送平台、21TOGO店型不適用此優惠。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱呱呱包限時下殺11元。

●頂呱呱
頂呱呱祭出3大雙11限定優惠，有「頂級潮台6塊桶特價249元」，內含原味炸雞3塊+原味雞腿3隻；「雙11尚頂派對餐特價449元」，內含原味炸雞2塊+原味雞腿2隻+辣味雞翅2隻+呱呱包2個+阿勇雞塊6塊+小份地瓜薯條+1.25L可口可樂1罐，較原價打出7折起優惠，提醒忠孝SOGO店因無販售阿勇雞塊，替換為小份地瓜薯條1份。

「11元頂享優惠」可享「4夯品」同品項加購價只要11元，優惠品項包括呱呱包、呱呱啵啵球、雞脖子及阿勇雞塊6入，每人限購2組；最後是「11月11日頂級加購」優惠，11月11日當天只要消費任一超值套餐，即可用11元加購呱呱包1個，每組套餐限購1個，即日起至11月13日於全門市限時開跑，桃園機場、松山機場不參與此活動。

會員加碼收隱藏版專屬優惠，限於官方LINE領券，可享「雙11歡慶餐特價599元」、「2大套餐組合111元」、「買任一套餐享11元加購優惠4選1」及「消費滿239元享1元加購優惠4選1」，使用期限至11月30日。

▲▼摩斯漢堡雙11優惠。（圖／翻攝摩斯漢堡臉書粉專）

▲摩斯漢堡冰紅茶享加購價只要11元。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至11月15祭出「蒟蒻+11元多1杯」，口味有檸檬、葡萄；11月10日至11月12日限時3天還有「買薯條+11元加購冰紅茶」優惠，提醒部分門市不參與此活動。

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂在雙11當天祭出買限量套餐送披薩券優惠。

●達美樂
達美樂將於11月11日祭出限時1天「買1111限量套餐（價值1789元）送免費大披薩券1張」優惠，每店限量6套，售完為止，大披薩券限下次消費時使用；當天再加碼消費金額滿111元，即可獲得抽111個1公斤起司披薩之抽獎機會，將在11月24日前抽出得獎者。

【你可能也想看】

►全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1
►全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈
►直擊／八曜和茶北部首店今開幕！湧超長人龍排爆　頭香7點半就到

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
百萬象迷湧台中挺兄弟封王！盧秀燕喊「好爽」
向北捷4英雄致敬！長髮哥引《芙莉蓮》金句：努力過的都是戰士
快訊／斷肢困電梯井　工人命危搶救中
王建民合約到期　兄弟將補強教練團
北捷女剛離職心情差　幻聽有人說壞話才動手
梅蘭妮亞裸照曝光！　俄官媒狂播性感照
快訊／國1「6車連環撞」！　回堵2公里
快訊／10:49苗栗規模3.9地震　6縣市有感
快訊／手遭電梯夾斷！　受困搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

弘第25週年跨界時尚大秀　韓援啦啦隊女神站台義賣飄仙氣

10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1

雙11優惠大集合！全聯「11元搶萬元家電」、超商咖啡「買11送11」

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

弘第25週年跨界時尚大秀　韓援啦啦隊女神站台義賣飄仙氣

10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1

雙11優惠大集合！全聯「11元搶萬元家電」、超商咖啡「買11送11」

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

在男友爸公司上班！她擔心「好老闆不等於好公婆」　網點出1關鍵

宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

中國10月CPI年增0.3%　低於市場預期

奪刀勇警任職30年...愛妻也是警察　北市警：公開表揚從優獎勵

第67屆葛萊美入圍名單出爐！泰勒絲又破紀錄…披頭四時隔27年提名

百萬象迷湧台中挺兄弟封王！盧秀燕喊「好爽」　台北場待定

雲豹「下雨天甩水」差點踩空！　急忙退回原地：今天不宜出門~

涉個資法「帳戶多出5百萬」被羈押　新竹偵查小隊長遭停職

乳牛貓好奇心作祟爬樹探險　尷尬卡半空「動不了」警察助脫困

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

消費熱門新聞

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕

「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋

雙11優惠大集合！11元搶上萬夯品、咖啡買11送11

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

10大速食店雙11優惠懶人包！

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

雙11驚爆價！口碑爆款保健品超值組買到有夠殺

來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」

三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

立冬麻油雞、石二鍋超商就能吃！

漢堡王雙11優惠一次看！

更多熱門

相關新聞

雙11優惠大集合！11元搶上萬夯品、咖啡買11送11

雙11優惠大集合！11元搶上萬夯品、咖啡買11送11

迎戰電商年度盛事「雙11」，各大通路也紛紛祭出優惠，全聯將於11月11日當天推出5款上萬元商品「爆殺價11元」，包括鑄鐵鍋、吹風機、蒸烤爐等。愛買則有11元抽天菜，7-11在「i預購、iOPEN Mall」也推出夯品優惠，「OPENPOINT行動隨時取」也有咖啡買11送11杯。全家則有「11元吃霜淇淋」、咖啡「111杯省千元」組合優惠。

雙11手機3C周邊優惠總整理！

雙11手機3C周邊優惠總整理！

Netflix雙11沒優惠反而漲價　最高漲幅18％

Netflix雙11沒優惠反而漲價　最高漲幅18％

momo雙11　善存、挺立、克補最高回饋38%

momo雙11　善存、挺立、克補最高回饋38%

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕

關鍵字：

美食情報美食雲雙11速食優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

北捷「奪刀口罩伯」　是侯友宜老部屬

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面