10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1

▲10大速食品牌雙11限定優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快收！《ETtoday新聞雲》幫整理全台10大速食店品牌「雙11限定優惠」，不僅有炸雞桶、大薯、牛肉堡通通可爽吃買1送1，還有頂呱呱經典呱呱包、摩斯漢堡人氣冰紅茶下殺11元，這些好康通通不能放過。

▲麥當勞5大品項買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞

麥當勞即日起至11月19日祭出「5大品項買1送1」，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「LOVEMCD」，即可享有「大薯」、「勁辣香雞翅」、「薯餅」、「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜奶茶（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲肯德基雙11優惠一次看。

●肯德基

肯德基即日起至11月14日祭出一系列雙11限定優惠，有「草莓起司冰淇淋大福」、「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯」皆可享「買1送1」優惠；以及買原味蛋撻1盒就送上校雞塊4塊+無糖茉莉綠茶2杯特價240元；還有4款超值個人獨享餐111元起、4款雙人分享餐最低251元起，以及2款多人歡聚餐只要388元。

PK APP更加碼推「8塊上校雞塊買1送1」，至11月24日為止；11月11日、11月15日、11月22日、11月29日上午10時起再推秒殺瘋搶優惠，優惠品項有「8塊上校雞塊11元」、「雙11炸雞雙人餐111元」及「雙11八塊雞桶派對分享餐1111元」，數量有限、售完為止。

▲「三商炸雞」推炸雞桶買1送1。

●三商炸雞

全台12家「三商炸雞」即日起至11月19日祭出「炸雞桶買1送1」超殺回饋優惠，只要購買「6塊炸雞桶（脆皮／義式）」就送「6塊咔啦腿排桶」，特價333元，換算下來平均每塊炸雞28元有找。

▲「拿坡里披薩·炸雞」祭出買炸雞送披薩優惠。

●拿坡里炸雞·披薩

全台137家「拿坡里披薩·炸雞」即日起至11月19祭出「買炸雞送披薩」超殺優惠，期間只要至門市外帶6塊炸雞1桶即可免費吃小披薩1個，特價348元，較原價打出56折優惠。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是獨家義式香料現點現炸，打造外酥內嫩的口感。

●必勝客

必勝客全門市即日起至11月30日祭出多樣優惠，包括「起司狂熱大比薩特價222元」；「單點香菜肉羹個人比薩111元」；「個人激省餐99元起」，品項有番茄肉醬起司麵、蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵／燉飯；「雙人激省餐333元」內含單點大比薩1個+酥炸嫩雞球，比薩口味有和風黃金雞、壽喜雪花牛、煙燻培根手撕豬、明太子楓糖培根任選；「歡聚派對狂省餐特價1111元」，內含3個大比薩（第1個790元以下、第2、3個600元以下）+6顆冰藏起司塔。

期間加碼在PK APP推「黃金雞柳條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」通通可享「買1送1」優惠，每人不限購；11月11日、11月15日、11月22日、11月29日上午10時起再推秒殺瘋搶優惠，優惠品項有「雙11鬆厚個人比薩11元（6吋）」、「雙11鬆厚小比薩111元（9吋）」及「雙11一公尺派對巨飽盒1111元」，數量有限、售完為止。

▲漢堡王雙11推3大限定優惠。

●漢堡王

漢堡王雙11祭出「3大限定優惠」，即日起至11月21日有「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」好康；11月11日起至11月15日限時5天則推「三層火烤牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」可享「買1送1」優惠；11月18日再加碼「安格斯系列雙堡6折」優惠，174元就可以吃到2顆漢堡。各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：即日起至11月21日）

1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元

2. 原味華堡+辣味華堡189元

3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元

4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元

5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元

6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元

7. 大份薯條+小份薯條59元

8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元

●漢堡買1送1優惠（使用期限：11月11日起至11月15日）

1. 三層火烤牛肉堡139元買1送1

2. 雙層火烤牛肉堡109元買1送1

●安格斯系列雙堡6折優惠（使用期限：11月18日）

1. 勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選2堡174元

▲21風味館推3大限定優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至11月30日推「3大限定優惠」，包括「21香草烤雞特價379元」，較原價現省111元，以及「21香草烤半雞特價198元」、「炸雞感恩分享餐特價390元（內含5塊香脆炸雞、1份酥炸杏鮑菇、1份紫玉Q藷）」，皆祭出75折優惠，即日起至11月30日限時開跑，外送平台、21TOGO店型不適用此優惠。

▲頂呱呱呱呱包限時下殺11元。

●頂呱呱

頂呱呱祭出3大雙11限定優惠，有「頂級潮台6塊桶特價249元」，內含原味炸雞3塊+原味雞腿3隻；「雙11尚頂派對餐特價449元」，內含原味炸雞2塊+原味雞腿2隻+辣味雞翅2隻+呱呱包2個+阿勇雞塊6塊+小份地瓜薯條+1.25L可口可樂1罐，較原價打出7折起優惠，提醒忠孝SOGO店因無販售阿勇雞塊，替換為小份地瓜薯條1份。

「11元頂享優惠」可享「4夯品」同品項加購價只要11元，優惠品項包括呱呱包、呱呱啵啵球、雞脖子及阿勇雞塊6入，每人限購2組；最後是「11月11日頂級加購」優惠，11月11日當天只要消費任一超值套餐，即可用11元加購呱呱包1個，每組套餐限購1個，即日起至11月13日於全門市限時開跑，桃園機場、松山機場不參與此活動。

會員加碼收隱藏版專屬優惠，限於官方LINE領券，可享「雙11歡慶餐特價599元」、「2大套餐組合111元」、「買任一套餐享11元加購優惠4選1」及「消費滿239元享1元加購優惠4選1」，使用期限至11月30日。

▲摩斯漢堡冰紅茶享加購價只要11元。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至11月15祭出「蒟蒻+11元多1杯」，口味有檸檬、葡萄；11月10日至11月12日限時3天還有「買薯條+11元加購冰紅茶」優惠，提醒部分門市不參與此活動。

▲達美樂在雙11當天祭出買限量套餐送披薩券優惠。

●達美樂

達美樂將於11月11日祭出限時1天「買1111限量套餐（價值1789元）送免費大披薩券1張」優惠，每店限量6套，售完為止，大披薩券限下次消費時使用；當天再加碼消費金額滿111元，即可獲得抽111個1公斤起司披薩之抽獎機會，將在11月24日前抽出得獎者。