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感受醫療人文之美！莫三比克教育團參訪慈院　生老病死走一遭

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

莫三比克優秀外國青年來臺蹲點計畫（Taiwan Experience Education Program，簡稱TEEP）教育團（下稱莫三比克TEEP教育團）在11月7日來到花蓮慈濟醫院交流，由志工室主任顏惠美分享花蓮慈院的溫馨醫療故事、走一趟生老病死的照護過程及了解慈濟醫療人文等，一系列參訪讓他們一改過去對醫院的冰冷印象，直說慈濟醫院是充滿溫暖與愛的醫院。

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼莫三比克TEEP教育團以充滿生命力和豐富情感的歌聲，快樂的氛圍讓林欣榮院長忍不住一起加入舞蹈的行列。

這次參訪的因緣，可以追溯到2019年強烈熱帶氣旋「伊代」（Idai）重創莫三比克，慈濟基金會集結眾多善心援助重建當地23所學校。2024年莫三比克TEEP教育團來臺培育計畫，邀約34位莫三比克教育局政府官員、援建學校的校長、老師，以及當地慈濟老師、學子進行教育交流。林欣榮院長表示，未來將計畫協助訓練醫護人員，成為當地的健康種子，進而翻轉非洲的健康。

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「臉要笑Smile、嘴要甜Sweet、腰要軟Soft、手腳要快Smart、眼睛要亮Sensitive。」顏惠美主任分享慈濟精準服務5S，透過一張張照片，帶眾人回顧志工以愛與關懷，陪伴病人與家屬走過病痛的溫暖感人故事。

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院針對不同宗教信仰，設置的佛堂與祈禱室讓莫三比克TEEP教育團印象深刻。

受伊代氣旋重創的莫三比克莫凡比斯中學，是慈濟在當地援建23所學校中，是當地最大、學生數最多的中學，莫凡比斯中學校長Baltazar José Zunquze跟著團隊來到台灣，他驚歎分享，花蓮慈院的環境非常地乾淨及明亮，完全不像是一間醫院，且給人的感覺很舒服，他還笑說，前一天晚上肚子不太舒服，但是來到醫院，這裡的環境與氣氛，讓他覺得肚子都變得比較舒坦了。

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

團隊參訪了代表新生的嬰兒室、婦產科病房，代表老與病的精神醫學部日間照護病房(輕安居)，以及代表生命末期的安寧病房(心蓮病房)，了解醫院對於生命不同階段的照護與關懷。

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

參訪心蓮病房（安寧病房）時，受慈濟「人本醫療、尊重生命」的精神感動。

大愛不分宗教，花蓮慈院針對不同宗教信仰，設置的佛堂，提供穆斯林、基督教的祈禱室也讓團隊印象深刻。索法拉教育局教育學部Romão Alberto Roface Senda分享，雖然花蓮慈院是佛教醫院，但醫院在宗教關懷這部分，可以讓不同信仰的人到禱告室禱告，尋找心靈的慰藉，讓他們在心中感到不安的時候，身心能得到安穩，這點讓他非常感動。

▲莫三比克TEEP教育團參訪花蓮慈濟醫院交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

顏惠美主任透過一張張照片，帶眾人回顧志工以愛與關懷，陪伴病人與家屬走過病痛的溫暖感人故事。

教育與人類發展部副主任Norberto Uamusse說，感受到整間醫院非常投入醫療志業，從醫師、護理師到行政人員、慈濟志工等，是一個很完善的醫療體系，會將這次所學的滿滿收穫帶回莫三比克，同時，深受感動的他也期待應該讓更多人、讓世界看見慈濟「人本醫療、尊重生命」的醫療精神。

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