花蓮縣府參訪馬來西亞美里市　當地議員對東大門夜市讚譽有加

▲花蓮縣府參訪團拜會馬來西亞姊妹市-美里市與副市長及30位市議員一同進交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府馬來西亞參訪團9月13日於馬來西亞拜會姊妹市-美里市，除參訪新建完工的綠色建築市政廳，同時也拜會副市長阿里芬·本·穆罕默德及30位市議員一同進行國際城市交流，當地多位議員對於花蓮縣的東大門夜市都讚譽有加。

副市長代表市長表示，非常歡迎花蓮的朋友們來到馬來西亞砂拉越北部充滿活力和生機的美里市，我們非常珍惜這次加深友誼與合作的機會，我們的城市秉持著綠色、智慧、最宜居的度假城市為願景，擁有迷人的自然美景、豐富的文化遺產和蓬勃的經濟等，希望能藉此美好的文化交流，讓我們的友誼永久持續。

民政處長明良臻表示，美里市是砂拉越第二大城市，擁有和花蓮一樣豐富的天然美景、多元種族文化及各自文化的節慶特色，這次參訪也是締結姐妹市以來，首次以參訪團形式做正式拜會，並代表縣長邀請美里市於明年締結十週年慶的時候訪問花蓮。

在此行交流過程中，多位議員對於花蓮縣的東大門夜市，在經營面向、多元美食文化、攤位及周邊設施都讚譽有加，並建議美里市政府應該以花蓮縣東大門夜市作為學習的對象，打造屬於美里市的東大門夜市。

花蓮訪問團的參訪也獲得在地各媒體的報導，並認同國際交流是非常重要的工作事項。參訪團馬不停蹄的行程，預計隔日將前往古晉拜訪相關旅遊單位推廣花蓮美好的自然美景，人文特色以增加國際的能見度，期許帶來更多國際的遊客到花蓮旅遊。