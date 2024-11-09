　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸翁倒地抽搐沒人扶　店員報案完「繼續結帳」結果悲劇了

▲▼陸翁倒地抽搐沒人扶　店員報案完「繼續結帳」結果悲劇了。（圖／翻攝微博）

▲店員報案完就繼續結帳，沒為老人提供進一步協助。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽宿州蕭縣一名老人日前在藥局購物時，突然倒在地上不停抽搐，藥局店員見狀後報了警，但沒有提供老人別的協助，還繼續接待顧客。老人被送到醫院後不治身亡，藥局店員也遭到不少網友批評冷血。

從監視器畫面中可以看到，老人倒地抽搐時，店員很快就發現並報警，但並沒有過去將老人扶起，也沒有協助急救等其他協助，而是繼續接待別的顧客，幫別的顧客結帳。

老人倒地9分鐘後，警員進入了藥局，才為老人提供了協助。不幸的是，老人被送到醫院之後不治身亡。

藥局的負責人回應，當下店員不知道該怎麼辦，第一時間就報案了，急救人員跟警員很快到了現場。

老人的家屬則說，還沒時間追究責任，該人家負的人家就負，不該人家負的，硬讓人家負也不行。

事件很快在網路上引起討論，不少人都批評藥局店員冷血。不過，也有網友認同店員的行為，認為店員若沒有急救知識，貿然出手，反而可能導致老人病情惡化。

另外，也有網友提到2006年的「彭宇案」，認為店員不貿然幫忙是正確的，否則有可能反被老人控告，好心反而害慘自己。

「彭宇案」發生在江蘇南京，當時男子彭宇熱心扶起了一名摔倒的老太太，還協助送醫、墊付醫藥費，但事後卻反遭老太太指控撞人，還被告上法院，賠了一大筆錢。

對於該不該扶老人，四川大學華西醫院急診科主任醫師余海放表示，要不要扶起來需視情況而定，不能簡單認為扶起來更合適。

余海放解釋，如果老人倒地後為暈厥狀態，即意識完全喪失，那麼正常情況下他人也無法將老人順利扶起。在此情況下，更合理的方法是將暈厥老人擺放在一個安全位置，並幫忙叫救護車。

余海放說，如果是普通摔倒或突然暈倒，但老人仍有意識，如果周圍好心人願意施救，那麼首先應詢問老人倒地的具體原因，以及當時的身體狀況，再判斷是否該扶起來，還是保持現有體位不動。


余海放強調，「如果老人摔倒後，出現了比如脊柱骨折等情況，已經有了運動障礙，那麼他人貿然將老人扶起，就可能造成老人更嚴重的骨折，甚至誘發截癱。」

余海放還說，若老人完全意識喪失，就需判斷是否出現了心跳呼吸驟停，在老人身旁大聲呼喊或拍打其肩膀，喚醒老人的意識，「而如果老人仍未見意識恢復，出現呼吸暫停等，那就需進行心肺復甦，但若沒有急救場所，周圍人也不會心肺復甦技能，那唯一能做的就是打電話叫救護車。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／三上悠亞來了！　開場舞太火辣
快訊／三颱共舞！萬宜颱風也生成了
陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押
快訊／「桔梗」颱風生成了！路徑出爐
吃不起的高麗菜！市場「1顆賣200元」　產地1顆僅22元
「世界第一美」Nana裸上身　公開除刺青：痛也要忍住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

激情車震抓猴實錄！人妻怒吼「我沒有做」　小王急穿褲尷尬了

陸翁倒地抽搐沒人扶　店員報案完「繼續結帳」結果悲劇了

親子格鬥戰！陸3童鬥毆　家長後方指揮「忍不住自己出手」

上海股神「爺叔」被封號　官方嚴管「直播薦股」行為

中國10月CPI年增0.3%　低於市場預期

陸男怒砸水餃店　懷疑店家「少煮一顆水餃」

中芯示警：成熟製程產能過剩　明年也不會有太大好轉

柳州爆女子遭當街性侵「真相大逆轉」！7人被警方逮捕

8天加班41小時！陸科技廠員工「宿舍暴斃」　公司拒付薪資、加班費

51歲光棍男一生未娶突遇「26歲女認爸」　DNA一驗竟真的是親生

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

【泰格與雪兒】女校的男老師

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

激情車震抓猴實錄！人妻怒吼「我沒有做」　小王急穿褲尷尬了

陸翁倒地抽搐沒人扶　店員報案完「繼續結帳」結果悲劇了

親子格鬥戰！陸3童鬥毆　家長後方指揮「忍不住自己出手」

上海股神「爺叔」被封號　官方嚴管「直播薦股」行為

中國10月CPI年增0.3%　低於市場預期

陸男怒砸水餃店　懷疑店家「少煮一顆水餃」

中芯示警：成熟製程產能過剩　明年也不會有太大好轉

柳州爆女子遭當街性侵「真相大逆轉」！7人被警方逮捕

8天加班41小時！陸科技廠員工「宿舍暴斃」　公司拒付薪資、加班費

51歲光棍男一生未娶突遇「26歲女認爸」　DNA一驗竟真的是親生

驚險片！女身體不適開車返家　猛撞路邊小貨車...險波及保時捷

曾莞婷拍片掛彩！化妝師「朝脖子一刀剪下去」失誤內幕曝 當場濺血

「城堡行動」炸氫彈　船長遭輻射汙染...92歲過世

毒販賣喪屍煙彈被逮　還用麵粉冒充毒煙賣...1條喊價2.8萬

告五人曝有新成員「竟是大咖雙金影后」　1件事卻讓她失望了

陳妍希爆「倒數3個月官宣離婚陳曉」！獨自逛街被拍 無名指細節洩現況

美4州民眾否決「大麻、迷幻藥」公投　華郵：憂用藥政策左傾

快訊／三上悠亞大露美背、小蠻腰　「一日限定」為夢想家俏麗應援

胡瓜沿路做這件事　連外國人都不放過　美麗本人喊扯

聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

光棍男突遇26歲女認親　DNA一驗親生的

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

柳州爆女子遭當街性侵！真相逆轉7人被捕

8天加班41小時！陸科技廠員工暴斃

陸「平民理髮師」一人拉動整條街GDP 顧客大讚：只有她聽得懂人話

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

殲-35A不再隱形「飛給你看」 珠海參展進行首次場地適應訓練

中芯：成熟製程產能過剩　明年不會好轉

中國變性舞蹈家「金星」遭封殺

陸男怒砸水餃店　起因疑「少一顆水餃」

金髮辣妹全裸上街！陸網看完大歪樓

陸翁倒地抽搐沒人扶　店員報案完繼續結帳

上海妻生出黑娃娃！心酸喊「沒出軌」 陸專家解謎：罕見卻非不可能

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

更多熱門

相關新聞

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

世界羽球男子排名第一的大陸好手石宇奇10月31日晚間在男團比賽中，代表江蘇隊在第五點中出賽。比賽進行時，石宇奇先是在場中跪地喘氣，隨後便倒在休息區旁，胸口起伏劇烈，呼吸急促，這時，賽務組數名醫生護士連忙上前，短暫確認生命體徵後，緊急用擔架將石宇奇送醫治療。

7人登山隊挑戰金天縱走　領隊突倒地搶救不治

7人登山隊挑戰金天縱走　領隊突倒地搶救不治

花蓮男領振興券突倒地　警送他回家

花蓮男領振興券突倒地　警送他回家

女信徒赴左營萬年季祝壽　廟前「離奇倒地亡」

女信徒赴左營萬年季祝壽　廟前「離奇倒地亡」

台南男帶子眼科診所看診突發病抽搐南消緊急送醫

台南男帶子眼科診所看診突發病抽搐南消緊急送醫

關鍵字：

倒地抽搐彭宇

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

國道內線120被閃　掀兩派大戰

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面