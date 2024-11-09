陸翁倒地抽搐沒人扶　店員報案完「繼續結帳」結果悲劇了

▲店員報案完就繼續結帳，沒為老人提供進一步協助。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽宿州蕭縣一名老人日前在藥局購物時，突然倒在地上不停抽搐，藥局店員見狀後報了警，但沒有提供老人別的協助，還繼續接待顧客。老人被送到醫院後不治身亡，藥局店員也遭到不少網友批評冷血。

從監視器畫面中可以看到，老人倒地抽搐時，店員很快就發現並報警，但並沒有過去將老人扶起，也沒有協助急救等其他協助，而是繼續接待別的顧客，幫別的顧客結帳。

老人倒地9分鐘後，警員進入了藥局，才為老人提供了協助。不幸的是，老人被送到醫院之後不治身亡。

藥局的負責人回應，當下店員不知道該怎麼辦，第一時間就報案了，急救人員跟警員很快到了現場。

老人的家屬則說，還沒時間追究責任，該人家負的人家就負，不該人家負的，硬讓人家負也不行。

事件很快在網路上引起討論，不少人都批評藥局店員冷血。不過，也有網友認同店員的行為，認為店員若沒有急救知識，貿然出手，反而可能導致老人病情惡化。

另外，也有網友提到2006年的「彭宇案」，認為店員不貿然幫忙是正確的，否則有可能反被老人控告，好心反而害慘自己。

「彭宇案」發生在江蘇南京，當時男子彭宇熱心扶起了一名摔倒的老太太，還協助送醫、墊付醫藥費，但事後卻反遭老太太指控撞人，還被告上法院，賠了一大筆錢。

對於該不該扶老人，四川大學華西醫院急診科主任醫師余海放表示，要不要扶起來需視情況而定，不能簡單認為扶起來更合適。

余海放解釋，如果老人倒地後為暈厥狀態，即意識完全喪失，那麼正常情況下他人也無法將老人順利扶起。在此情況下，更合理的方法是將暈厥老人擺放在一個安全位置，並幫忙叫救護車。

余海放說，如果是普通摔倒或突然暈倒，但老人仍有意識，如果周圍好心人願意施救，那麼首先應詢問老人倒地的具體原因，以及當時的身體狀況，再判斷是否該扶起來，還是保持現有體位不動。



余海放強調，「如果老人摔倒後，出現了比如脊柱骨折等情況，已經有了運動障礙，那麼他人貿然將老人扶起，就可能造成老人更嚴重的骨折，甚至誘發截癱。」

余海放還說，若老人完全意識喪失，就需判斷是否出現了心跳呼吸驟停，在老人身旁大聲呼喊或拍打其肩膀，喚醒老人的意識，「而如果老人仍未見意識恢復，出現呼吸暫停等，那就需進行心肺復甦，但若沒有急救場所，周圍人也不會心肺復甦技能，那唯一能做的就是打電話叫救護車。」