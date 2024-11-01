世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

記者魏有德／綜合報導

世界羽球男子排名第一的大陸好手石宇奇10月31日晚間在男團比賽中，代表江蘇隊在第五點中出賽。比賽進行時，石宇奇先是在場中跪地喘氣，隨後便倒在休息區旁，胸口起伏劇烈，呼吸急促，這時，賽務組數名醫生護士連忙上前，短暫確認生命體徵後，緊急用擔架將石宇奇送醫治療。

▲世界排名第一的大陸羽球好手石宇奇在國內比賽中倒地送醫。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，石宇奇在前往醫院途中跟醫生詳細說明瞭身體的不適。到達醫院急診後，經過醫生檢查，石宇奇目前正留院觀察中。多位知情人士在網路發聲稱，石宇奇比賽當天就已經發燒了，激烈的比賽加劇了身體的不適。

據了解，這場舉行的團體賽是男團8強決賽，江蘇隊和上海隊在前四點打成2：2，決勝場由江蘇隊的石宇奇迎戰上海隊的劉海超。第一局，劉海超以21比19勝出。第二局，石宇奇在1比9落後時感覺身體不適，表情痛苦，申請醫療暫停並送醫救治。

石宇奇今（1）日在個人微博上向外界的關心表達感謝，他發文稱，我是因腸胃炎高燒引發的身體不適，在比賽前一天已經有不適的感覺，但是我希望能堅持打完比賽，江蘇隊是培養我的隊伍，我要為之做出貢獻，因此我沒有和隊裡說，擔心隊裡不讓我上場，「很遺憾，高燒導致的不適，讓我沒有支撐到比賽結束，讓隊裡和球迷擔心了，非常抱歉，再次謝謝大家的愛護和關心。」

石宇奇出生於1996年，目前在世界羽聯排名男單第一。他在巴黎奧運賽後四處征戰，8月參加日本公開賽、韓國公開賽，9月又參加在常州舉行的中國公開賽，在身心疲憊、缺乏休息的情況下，競技狀態不如以往。