7人登山隊挑戰金天縱走　領隊突倒地搶救不治！遺體連夜送下山

記者高堂堯／南投報導

一行7人登山隊伍赴信義鄉、鹿谷鄉登山，但領隊楊姓男子於途中突然倒地、無呼吸心跳；南投縣消防局獲報後，派出23名人員花費5小時趕抵現場，無奈楊男已明顯死亡，救援隊漏夜在今天凌晨近3時將遺體運下山、讓楊男落葉歸根。

▲6旬男子於鹿谷鄉登山時突然倒地、失去呼吸心跳，消防隊漏夜上山救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局指出，20日下午4時19分接獲報案，稱有一行7人登山隊伍進行「金天縱走」路線，上午9時從鹿谷留龍頭入山，預計當日走到天地眼、由杉林溪下山，其中68歲的領隊楊男（彰化人）倒地昏迷、呼吸心跳停止，同團山友除持續實施CPR，也致電請求救援。

縣府消防局第三大隊獲報後即組成救援小組，由竹山分隊小隊長王建文帶隊，派遣鹿谷分隊警消5人、鳳凰志工1人及義消17人，共23人前往救援；因該地點地處偏僻，眾人於晚間6時10分抵達松龍岩瀑布，開始步行挺進救援，至9時20分才接觸病患，確認明顯死亡後，10時開始下撤，直至今日凌晨2時53分終於將遺體運送下山，交由家屬及警方處理。

南投縣消防局呼籲山友，登山時應從事戶外活動前，應進行事前規劃、行前準備及自身風險評估，做好安全準備並注意自身健康狀況，隨身攜帶必要的應急藥品，如發生緊急情況，應立即撥打119求助，並冷靜提供準確位置，以便救援人員儘速抵達。