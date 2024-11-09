又有熱帶低壓！最快明生成「桔梗」颱風　氣象署：下周至少2個

▲太平洋地區有銀杏颱風（左）以及1個熱帶性低氣壓。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)凌晨2點熱帶性低氣壓TD-27生成，氣象署預估最快明天或下周一將增強為今年第23號桔梗颱風，路徑將穿越呂宋島進入南海，直接影響台灣機會低。氣象署表示，下周有點熱鬧，洋面上還有其他熱帶雲簇醞釀，預估至少會有兩個熱帶系統生成。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，一早醒來多了一個熱帶性低氣壓TD-27，從雲型來看，第23號桔梗颱風即將生成，路徑預報大致趨向菲律賓呂宋島，應該也會是一個小範圍但是強度可能較強的颱風，後續可以再持續觀察路徑變化的情況。

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▲熱帶性低氣壓最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓TD-27今天清晨2點生成，大致在鵝鑾鼻東南東方1700公里海面上，不排除在24到36小時內生成颱風，也就是最快明天或下周一生成今年第23號颱風桔梗，未來路徑大致偏西北西移動，預計將穿越呂宋島，相較銀杏颱風路徑更朝南邊進入南海。

張竣堯表示，該熱帶系統進入南海後，有路徑不確定性，但目前來看大致上都以進入南海為主，強度預計為輕颱，因該熱帶系統屬於小型颱風，環流無法向北移動，直接影響台灣機會低。

除了準桔梗颱風之外，下周還有其他熱帶擾動發展。張竣堯表示，「下周有點熱鬧」，目前洋面上看起來，還有其他熱帶雲簇醞釀，不排除下周不只一個熱帶低壓，且有機會生成颱風，目前預估至少會有兩個熱帶系統生成機會。