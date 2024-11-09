準「桔梗」颱風朝西奔　11月秋颱爆發！專家：下周熱帶系統仍活耀

▲西北太平洋熱帶系統活耀。（圖／天氣風險公司臉書）

記者李姿慧／台北報導

周末東北季風減弱，降雨侷限北海岸到東北角，下周一、二東北季風增強，北部和東半部降雨增多、溫度略降。菲律賓東方海面今(9日)晨2點生成熱帶性低氣壓TD27，最快明天或下周一增強今年第23號桔梗颱風，路徑通過呂宋島北部陸地機率高，對台灣帶來降雨和風浪影響有限，下周南方熱帶系統仍活躍需觀察。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周末東北季風隨北方高壓東移而減弱，南來的水氣雲層也會隨南海的銀杏颱風逐漸遠離而減少。各地天氣將好轉且回溫，北部及東部天氣多雲時陰短暫陣雨，降雨局限迎風面北海岸至東北角一帶，預測高溫約25到29度，低溫約22到24度。中南部大致為晴時多雲，預測高溫約29到32度，低溫約22到25度，日夜溫差較大。

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下周一、二東北季風再略增強，林孝儒分析，天氣以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。很快的下周三東北季風減弱，至後續幾日將轉為偏東風環境，基本上各地氣溫會再回升，僅早晚有涼意，背風西部天氣仍較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。

▲熱帶性低氣壓TD27最快明天或下周一生成桔梗颱風。（圖／氣象署）

林孝儒指出，中度颱風銀杏已進入南海，未來將持續朝越南方向前進並於下周二(12日)減弱消散，對台灣沒有太直接的影響了。而今日於菲律賓東方海面仍再有熱帶性低氣壓TD27生成，未來1到2天有機會增強為今年第23號颱風桔梗，預測未來路徑以西行通過呂宋島北部陸地機會最高。

林孝儒進一步說明，初步來看，該系統預測強度及路徑都較銀杏颱風偏弱且偏南，可能帶來降雨及風浪影響比較有限。而下周北方冷高壓勢力偏弱，副熱帶高壓邊緣勢力仍有西伸至台灣附近的跡象，易導致菲東海面若有熱帶系統生成，那將有較高機率西行朝呂宋島或巴士海峽一帶靠近，下周須持續觀察南方熱帶系統生成及變化可能。