雲南一飯店拒接待「日本人」…還拉防空警報　網猜：與歷史有關

記者廖翊慈／綜合報導

雲南騰衝一飯店7日遭一名女子指控，拒絕接待日本人，甚至還在大廳直接拉響防空警報，令她相當傻眼。櫃檯人員不斷向女子表示，「我們騰衝不接待任何日本人，我們這邊是絕對不允許日本人入住的。」

▲ 櫃檯人員拒絕女子帶日本人入住。（圖／翻攝自微博）

據《上游新聞》報導，該名女子傻眼對著櫃檯人員直呼，「妳不能以妳一人，去代表整個騰衝政府啊！」櫃檯人員在雙方爭執中，拉響防空警報，試圖阻止女子，最終該名女子與日本人皆被請出飯店。

據悉，騰衝戰役為抗日戰爭滇西緬北戰役的戰役之一，地點是在雲南騰衝。相關影片引起陸網猜測，與該歷史事件有關，「騰衝好樣的，就是不接待怎麼了？日軍所犯下的累累罪行，永不原諒」、「去過騰衝烈士墓園娃娃兵，7000娃娃兵，最小9歲，最大15歲（流淚）」、「想去騰衝的心達到封頂」。

▲ 飯店事後仍強調，不允許日本人入住。（圖／翻攝自微博）

飯店相關負責人對此表示，「確有此事，雖說不是政府規定，但我們騰衝一直都是這樣的，每個騰衝人都知道這件事，因為我們的星級不夠，所以只接待港澳台及大陸本地人。」不過，該負責人並未認同網友的猜測，也未回應為何有拉響防空警報的行為。