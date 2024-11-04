第5屆海峽兩岸學生棒球聯賽　台陸18支隊伍「以球會友」彼此加油

▲ 第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站）暨「彩雲杯」兩岸慢投壘球精英賽 。（圖／主辦單位提供，同下）

記者任以芳／雲南報導

第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站）暨「彩雲杯」兩岸慢投壘球精英賽，日前在雲南昆明成功舉辦。本次比賽，共有來自台北、澎湖、金門、廈門等地的18支球隊參賽，其中來自台灣的球隊有10支，來自大陸的球隊有8支，共計500余名參賽隊員「以球會友」，輸贏之間收穫難得友誼。

本屆比賽兩岸共18支隊伍，台灣方面有來自台、澎、金隊伍。經過幾回合比賽，產生慢壘組美技獎、本壘打獎、最有價值球員、最佳教練員，少棒（U10）和（U12）兩個組別的最佳打擊獎、最佳投手、最有價值球員、最佳教練員，共12個個人獎項。以及慢壘組、少棒（U10）、少棒（U12），第1至第8名的團體獎等獎項。

▲ 雲南省台辦主任鄧恆源在開幕式上致辭。

雲南台辦主任鄧恆源開幕式致辭也對本次聯賽的期待和祝願。他表示，此次聯賽不僅是一次體育競技的盛會，更是兩岸選手交流互動、增進友誼，加強兩岸經濟、文化等領域合作交流的重要平台。

鄧恆源說，通過比賽，兩岸選手可以更好地瞭解彼此的民俗文化和體育精神，共同推動兩岸體育事業的發展。同時也可以進一步加強雲南與台灣地區的交流合作，共同推動資源整合和產業合作。

▲ 兩岸球員彼此加油打氣，輸贏之間「以球會友」，溫暖彼此友誼。

台灣基隆市慢速壘球委員會主任委員余冠龍說，近兩年先後參加在內蒙古、鄭州、山東、江蘇等地舉辦的慢投壘球比賽，對各地的體育文化和風土人情留下很好的印象，希望慢投壘球在兩岸更加蓬勃發展。

台灣花蓮高級農業職業學校教師廖海峯認為，昆明在發展棒壘球方面有較大優勢，無論是氣候自然條件還是球場設備、活動舉辦專業度等，都十分適合開展棒壘球運動，希望今後加強互動交流、互學互鑒。

棒壘球運動在台灣有深厚運動歷史，擁有許多業餘愛好者。近年，棒壘球交流深受年輕人歡迎，成為海峽兩岸體育文化交流的重要項目。海峽兩岸學生棒球聯賽，自2017年舉辦首屆比賽以來，累計來自兩岸200多支隊伍參與，已成為海峽兩岸體育文化以及兩岸青年重要交流賽事。