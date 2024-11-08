僵局落幕！總預算今成功付委審查　柯志恩嗆：不要再造謠藍白在阻擋

▲國民黨立委柯志恩。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院朝野黨團今（8日）簽署協商結論，總預算順利付委審查，近兩個月的僵局也宣告落幕。對此，國民黨立委柯志恩表示，立委的職責就是來為人民看緊荷包，並爭取最大權益，因此，一開始將總預算退回程序是「合情合理合法的議事手段」，她接著開嗆，搞不清楚狀況的人，不要再造謠在野黨擋預算。

柯志恩提到，經韓國瑜院長的耐心與積極溝通協調，剛剛立院終於達成朝野共識：各黨團均同意將114年度中央政府總預算案付委審查。為此，柯志恩也開轟，請搞不清楚狀況的人，不要再造謠在野黨擋預算。

柯志恩說明，經過在野黨連日來的爭取，原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購等案，終於得到行政院的回應，包括：爭取提高禁伐補償至每公頃6萬元、健保點值0.95如其達標、公糧收購得到完整配套，讓原住民、醫護人員及農民，拿回本來就該屬於他們的權益。

關於總預算審查的精神，柯志恩認為，立委的職責就是來為人民看緊荷包，並爭取最大權益，因此，退回程序是合情合理合法的議事手段。「過去這段時間，民進黨不願正視基層百姓的困境，卻不斷抹黑、造謠在野黨阻擋預算、不重視地方建設云云，只是證明民進黨把政黨及執政利益，擺在人民的權益之上」。

柯志恩進一步質問，到底是誰在擋百姓的預算？又是誰不重視地方？柯志恩表示，其實人民都看在眼裡，然而，接下來114年度總預算審查將進入委員會審查階段，柯志恩承諾，「我們也會仔細緊盯每一筆預算，為人民的納稅錢把關，該有的民生預算不會少，但不合理的預算絕對嚴格審查」。