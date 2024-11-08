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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罕見溫馨朝野協商　三黨團各自讓步韓國瑜也喊難得

▲卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後柯建銘與傅崐萁握手達成共識。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓榮泰昨邀朝野協商總預算案，會後柯建銘與傅崐萁握手達成共識。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

卡關多時的114年度總預算案，昨終於在朝野黨團代表與行政院長卓榮泰達成共識化解僵局，而今（8日）立法院會，立法院長韓國瑜稍早召集協商，各黨團已簽協商結論同意總預算付委，並不提出復議。而稍早朝野協商氣氛溫馨，綠黨團主動撤綠委沈伯洋所提兩岸人民關係條例修法的爭議性法案，在野黨團也同意下周再由韓國瑜召集協商人事案及藍委翁曉玲所提憲訴法、NCC組織法修法。韓國瑜也感嘆，今天難得見到慈眉善目的柯建銘總召、溫良恭儉讓的傅崐萁總召。

根據協商結論，各黨團已有共識，尚待朝野協商會議確認，針對總預算案是否付委及議程草案協商。第一、各黨團同意行政院針對原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購等案的解決方案，並請行政院依期程辦理。第二、各黨團同意114年度總預算案後續處理事項，增納第八次會議議程，於11月8日院會討論事項前處理，將114年度中央政府總預算交財政委員會依照分配表及日程送各委員會審查，並不提出復議。

朝野黨團對協商結論並未表達異議，並由院長韓國瑜率先簽字。民進黨團總召柯建銘表示，感謝在野黨釋出善意，和行政院在憲法及預算法原則下一起解決問題，這是好的開始，大家往前走，也善意建議，民眾黨第一個到院會遞案，裡面有報告跟討論事項，民進黨團也有遞案，就打開天窗說亮話，本黨予以贊成。

柯建銘指出，至於包含沈伯洋提案的兩岸人民關係條例修法等就先撤，今天不處理爭議性法案，就照民眾黨所提報告事項順順走下去，至於幾個人事同意權部分，立法院要正式運作時間很短，所有同意權、國營事業總預算跟追加預算都要完成，後面還有冗長過程，下周二是否針對人事同意權跟兩項預算案開始談。

國民黨團總召傅崐萁回應，大部分內容國民黨團敬表同意，大家秉持善意，昨天卓榮泰院長也表達相當誠意、柯建銘總召深明大義，未來希望就照這樣的氛圍推動國家大事。

韓國瑜也感嘆，今天難得見到慈眉善目的柯建銘總召、溫良恭儉讓的傅崐萁總召，請時常單挑九大門派的黃國昌總召發言。

民眾黨團總召黃國昌也表示，今天很高興看到柯總召參加協商，不管朝野政黨政治立場如何，代表黨團預祝柯總召身體早日康復，政治不能脫離人性，這麼久沒有看到柯總召。

黃國昌指出，針對報告事項部分，依上午黨團送案內容當然沒有意見，至於柯建銘總召拋出人事案議題，台灣民眾黨團就是希望實質、從嚴審查，執政團隊也不要再散播在野黨擋人事同意權。從民進黨立場來講希望包裹處理，今天氣氛很好，考試院人事同意權部分願意同意民進黨團提議，讓院長召開黨團協商。
 

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