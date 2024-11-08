柯志恩表態「不認同藍版財劃法」　綠議員傻眼批：雙面人

▲柯志恩表態不認同藍版財劃法。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨版財劃法近日從中央延燒到地方，並對藍營高雄選情產生衝擊，不只是高雄市長陳其邁親自北上立院捍衛高雄權益，有意參選國民黨高雄市長的立委柯志恩也表態「不認同」。但民進黨高雄市議員邱俊憲直批柯志恩是雙面人，傻眼表示「柯志恩是國民黨智庫執行長，會不知道藍版財劃法的推出過程？」

邱俊憲指出，國民黨版財劃法中對高雄不公平的地方很多，從媒體報導後，地方鄉親一直來反映，希望一定要為高雄的權益爭取到底；特別是當中台北市的「3%」起跳規定，讓大家都氣炸了，直言太誇張，各種氣憤的話都衝出口。

▲民進黨高雄市議員邱俊憲。（圖／記者許宥孺翻攝）

邱俊憲說，不過讓鄉親們最氣憤的，是要選高雄市長的柯志恩，一開始很多鄉親聽到柯志恩也不認同國民黨版財劃法，還以為柯志恩有為高雄著想。「但是一知道柯志恩是國民黨智庫執行長後，全部都炸鍋，痛批柯志恩根本是超瞎雙面人。」

他表示，這幾年透過網路科技的發達，鄉親們對於政黨運作的邏輯越來越清楚，也很明白政黨智庫對於政黨提出法案過程中，扮演的重要角色。

「柯志恩是智庫執行長，會不知道藍版財劃法的具體內容跟討論過程？農曆七月才過沒多久，怎麼有一位雙面刀鬼還沒回去報到？」邱俊憲強調，柯志恩這種「嘴巴說不要，舉手投我要」的行為，是高雄人最痛恨的行為，就好比當年韓國瑜承諾當選市長後不落跑，結果跑去選總統一樣。「欺騙感情的雙面柯刀鬼，一定會被高雄市民教訓的」。