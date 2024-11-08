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甩鍋？柯志恩不挺藍營《財劃法》版本　黃捷打臉：她就是提出的人

▲民進黨立委黃捷 。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷 。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對《財劃法》修法，國民黨立委柯志恩近日接連強調自己不挺國民黨提出的版本，並直指，「多給台北3％是對高雄不公平」，然而，民進黨立委黃捷今（8日）在社群平台表示，身為國民黨智庫執行長的柯志恩，在今年4月推動財劃法修法的討論，並在9月定調「智庫版本即為黨團版本」，如今，「出事了就說謊甩鍋」。

立院財委會召委、國民黨立委陳玉珍日前僅以3分鐘的時間，就火速將國民黨提出的《財劃法》修法版本送出委員會，此舉不僅遭抨擊是「三分珍」，且草案內容無條件分配3％、約250億的稅額給首都台北使用，也讓許多人感到不公平。被視為國民黨2026高雄市長選舉頭號人選的柯志恩，也跳出來反對，並直指「多給台北3％是對高雄不公平」。

不過，黃捷今日在臉書指出，今年4月2日國民黨智庫共識會議，身為兼智庫執行長的柯志恩表示，現在非綠席次過半，正是修財劃法最佳時機，打算由智庫擔任統整平台，結合各縣市一起共推一個好的版本。黃捷進一步說明，9月19日，國民黨智庫提出，建議立院將《財劃法》修法列為優先法案，「智庫版本即為黨團版本」。

還原國民黨《財劃法》草案產出的過程，讓黃捷驚呼，「原來，提出國民黨版財劃法的就是柯志恩」，黃捷抨擊，那柯志恩怎麼還敢說「反對國民黨版」？還敢說「不是我，我不知道」？根本是說謊不打草稿。

黃捷表示，柯志恩如今強調「完全不贊成國民黨團版本列首都3%分配稅」 ，甚或是說「那不是我喔！那是財委會！我根本不知道！」皆顯示柯志恩出事就說謊、甩鍋，「這種爭功諉過的性格就是柯志恩的真面目」，她痛轟，柯志恩，妳為什麼愛說謊？

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