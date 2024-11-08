1歲嬰「骨折頭破」剩一口氣　父急衝回家...7分鐘後送醫難救命

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大社區疑似發生虐兒案！一名1歲大男嬰在住家頭部重創，送醫搶救不治，23歲生母吳女因涉嫌重大被收押，全案仍由檢警調查中。根據監視器畫面，當天事發後，男嬰父親李男急忙騎機車趕回家，約7分鐘後，跟著吳女將男嬰抱出門，2人雙載緊急趕往醫院，不料，卻成為一家人最後同框畫面。

▲男嬰昨日下午頭部外傷，被生母送往醫院搶救不治。（示意圖／記者許宥孺攝）

這起案件發生在6日晚間10點多，社會局接獲醫院通報指出，急診室一名吳姓男嬰頭部、顏面、身體有多處傷勢，疑似遭到虐待。社工到醫院了解後，會同警方啟動重大兒虐偵查。

從監視器畫面可發現，事發當天15時55分，男嬰父親李男騎著機車趕回家，連安全帽都來不及脫下，就急急忙忙衝進家門，經過約7分鐘後，16時02分與太太吳女抱著男嬰一同走出來，隨後2人坐上機車雙載趕往醫院。不料，男嬰被送去急救後，隔日凌晨宣告不治。

▲高雄1歲嬰「骨折頭破」亡，生父現身殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

據附近鄰居說，李男夫妻在這租屋，之前也常常看到男嬰，不過，有一陣子都沒看到小孩，才覺得奇怪，就看到新聞報出來，但平時並沒有聽到小孩哭聲。而房東聽聞吳女疑似涉嫌虐兒相當驚訝，但稱沒聽過其他房客反應他們一家人有異狀。

社會局表示，經查案母生育2名子女，其中與前夫生的4歲兒子，由其他家屬照顧，另與現任丈夫生的1歲大男嬰則疑遭虐死亡。去年12月及今年3月，男嬰曾被婆婆2次通報家暴，第一次通報訪視時，發現男嬰身上確有瘀青，但釐清是撞到嬰兒床護欄，為照顧疏忽，故提供親職教育及相關防護措施。

不過，社會局第二次通報訪視時未見傷勢，且通報人表示是聽聞孩子全身是傷，也沒有親眼看見傷勢，無法提供相關證據，因此未成案，持續提供服務。

▲1歲男嬰頭部重創亡！23歲母頭戴安全帽被帶往殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

另外，社會局調查，吳女在去年7月曾因家庭經濟不穩定向社會局求助，並被列為脆弱家庭，社會局提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導並轉介托育及就業等服務。社會局強調，將配合檢警調查，並對傷害者提獨立告訴。

回顧這起事故，23歲生母吳女聲稱，1歲5個月大男嬰6日下午3點多從床上摔下，造成頭部外傷，發現兒子眼神呆滯且呼吸急促，緊急將他載往醫院就醫，抱進醫院檢查時還有呼吸心跳，但於昨日凌晨1點多宣告急救無效。

但院方發現男嬰頭部、顏面、身體有多處傷勢，疑似遭到虐待，通報後啟動兒虐偵查，案件因而曝光。據悉，吳女在前一段婚姻關係持續時，懷下與現任丈夫的孩子，吳女生下小孩時已與前夫離婚，男嬰也就是法律認定的「非婚生子女」，為方便報戶口，男嬰當時就先從母姓、父不詳。

吳女後來與兒子的生父結婚後，兒子也尚未從父姓，沒更改姓氏為李。今年一家三口搬到大社區租屋同住，平日為男嬰主要照顧者，李姓生父則是外出工作，沒想到卻傳出憾事。