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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄前哨戰？國會一早爆衝突　賴瑞隆罕見動怒、柯志恩看圖卡才知

記者杜冠霖／台北報導

國會一早又發生衝突，綠委賴瑞隆不滿遭國民黨高雄市黨部抹黑，今（8日）上午在議場前受訪要藍委柯志恩道歉，而柯志恩今赴議場簽到時也被媒體詢問此事，兩人此時狹路相逢，賴瑞隆當面質疑，柯志恩作為高雄市黨部主委應該為抹黑言論道歉。柯志恩則反擊稱，這又不是她寫的，自己也是看圖卡才知道。兩人一言不合就吵起來，剛結束國是論壇的藍委張嘉郡、路過的綠委賴惠員也參戰，雙方互嗆抹黑，直到柯志恩步入議場才落幕。

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

賴瑞隆日前提出財劃法修法版本，要求增加產業空污合理比例。但被國民黨高雄市黨部指控阻擋財劃法修法，賴瑞隆不滿批評，自己是本會期首個提出財劃法修法的立委，但當天委員會並未被討論到，召委陳玉珍就直接送出國民黨團版本。賴今在議場前再呼籲，柯志恩作為國民黨高雄黨部主委應道歉。

而柯志恩今在議場簽到處簽到時，也被媒體問到此事，路過的賴瑞隆就在一旁聆聽，此時柯志恩也喊賴瑞隆過來，賴當面質疑為何要抹黑他？柯志恩則聲稱自己不知情，「他（黨部）說你怎樣？」賴瑞隆解釋，國民黨高雄市黨部說賴阻擋財劃法，但自己還有提出版本，有關空汙版本的處理。柯志恩則表達她也認同。

賴瑞隆不滿表示，既然如此為何要抹黑他，「我們應該是君子之爭。」柯志恩也回嗆，這又不是她，自己也是看圖卡才知道，「說柯志恩擋總預算的時候，我有說什麼嗎？結果總預算付委了沒有擋總預算，我有要你們出來道歉嗎？我反對國民黨版的提案啊！最後通過的版本才算數，不要再栽贓我。」

兩人越講火氣越大，剛結束國是論壇的藍委張嘉郡、路過的綠委賴惠員也參戰，雙方互嗆抹黑、吵的不可開交，最後柯志恩率先離開步入議事廳，才結束這場紛爭。

賴瑞隆表示，昨天下午國民黨高雄黨部說賴瑞隆阻擋財劃法修法，但自己的版本早在2月27日提出、是全立法院第一個，這件事情本來就該處理，自己上一屆就提過、這一屆也馬上再提，統籌分配款應該合理分配給重工業污染地區，而非讓資源都在台北，自己的案子連被討論都沒有，陳玉珍直接送出國民黨團版本。

賴瑞隆指出，高雄市黨部提出抹黑的文宣攻擊，但柯志恩的版本把台北市定為首都直接拿3%，反倒出來抹黑，柯志恩做為高雄市黨部主委，發這樣的造假文宣應該道歉，鐵證如山，如果不道歉，抹黑文化只會持續下去。

賴瑞隆批評，柯志恩說一套做一套，身為智庫執行長卻說不知道國民黨財劃法內容，被抓包才說反對國民黨獨厚台北市，禮拜三現場開會卻又配合陳玉珍三分鐘闖關，完全卸責、完全切割，現在被質疑才說會提出更完整版本，有更好版本怎麼不在委員會先提出來？有好的版本藏在最後，柯志恩玩這套不是黑箱是什麼？到底在演什麼？

賴瑞隆強調，社會要有公平正義，一句話道歉，不然自己會持續追到底，讓老百姓知道柯志恩是這樣的人，地方上見一次說一次。

柯志恩則表示，我沒那麼多時間一一回應，自己的事都處理不完了，且我需要被道歉的項目可多了，包含擋下總預算等等的指控，每個人發生事情都要我道歉，我還有很多重要的事情要做。

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