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中國企業將被川普開徵60％關稅？　陳亭妃要求加強企業競爭力

▲立委陳亭妃質詢指出，若未來美國真的對中國開徵高額的60％關稅，台灣必需增加競爭力。（圖／記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃質詢指出，若未來美國真的對中國開徵高額的60％關稅，台灣必需增加競爭力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

美國總統大選宣告落幕，在川普確定當選之後，大家開始熱議川普政府未來若向世界各國提高關稅之後，是否會衝擊台灣的外銷產業，立委陳亭妃質詢時特別詢問經濟部長郭智輝對此是否有所掌握，若未來美國真的對中國開徵高額的60％關稅，台灣準備好了嗎，該如何增加競爭力。

陳亭妃表示，質詢時自己也針對「保護費」這個議題詢問過郭智輝部長以及國發會劉鏡清主委，她相信收取保護費的議題因為影響層面廣泛，涉及市場問題及晶片產業未來發展，可能只是川普的選舉語言，相信經濟部與國發會必然會有所準備。

陳亭妃也指出，川普選前曾提出政見，未來要對世界各國開徵10％的關稅，並對中國課徵高達60％的關稅，經濟部對此是否有所掌握？該如何利用這個關鍵的空窗期和機會增加競爭力，進軍美國龐大的市場？

郭智輝部長提到，川普這種單邊主義的思維可能影響全球自由貿易發展，但台美產業供應鏈互補互利，雙方仍會維持穩定貿易關係。川普曾表示對中國產品加徵60％關稅，因此我國業者已降低對中國貿易依賴，並提高對美出口中間財的比例，進而提升美國生產效率，創造美國就業機會，強化台美供應鏈貿易夥伴的體系。

陳亭妃也要求，經濟部應該盡速盤點各產業的實際情況，並快速提出協助輔導方案，讓台商可以調整生產基地，避免因「中國製造」而被加徵60％關稅。趁著這個機會，強化競爭力，積極推動台灣產業脫離中國干預與依賴，爭取美國的訂單。同時也務必密切關注美國未來的關稅政策，掌握先機，創造台灣更多更穩定的外匯收入。

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