戰後首度「地面入侵敘利亞」　以色列拘捕伊朗情報官

▲以色列對敘利亞展開地面突襲,逮捕了一名敘利亞公民阿拉西。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列11月3日宣布,軍方對敘利亞進行了地面突襲,捕獲伊朗在敘利亞情報網的一名特工阿拉西( Ali Soleiman al-Assi)。這是以色列在中東衝突爆發13個月後,首度在敘利亞領土上展開地面行動,不過相關消息尚未被敘利亞方面證實。

據美聯社報導,以色列軍方並未透露這場「特別行動」發生的時間和地點,僅表示被拘捕的阿拉西來自敘利亞南部的賽達地區(Saida)。當局指出,以方已對這名男子展開軍事監視許久,認為其參與了伊朗在戈蘭高地的行動。

軍方公佈的影片顯示,以色列士兵在一棟建築內逮捕了身穿白色背心的阿拉西,而軍方指出,這名男子後來被帶到了以色列接受審訊。

During an intelligence-based, special IDF operation, IDF soldiers detained an Iranian terror network operative in Syria named Ali Soleiman al-Assi.



Al-Assi, a Syrian citizen who lives in the area of Saida in southern Syria, was under IDF surveillance and was found to be a… pic.twitter.com/Q2yAGIliiC