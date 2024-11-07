紅旗-19首度現身珠海　反導攔截彈拱衛京畿　

▲ 紅旗-19地空導彈武器系統被捕捉到進入珠海航展現場，這是該型裝備首度正式公開展示。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）開幕倒數計時，近日網友捕捉到始終保持神秘的紅旗-19地空導彈武器系統首度公開展示。紅旗-19為中國陸基中段反導的主力裝備，具備攔截航空飛行器和彈道導彈的雙重功能，對重點大城市和戰略要地形成強而有力的保護傘，被軍迷稱為「拱衛京畿彈」。

從網路曝光的照片可以看到，紅旗-19（HQ-19）反導動能攔截彈，至少有2輛發射車，每輛車上裝載有6只導彈發射筒，目前已經運抵航展現場。現場的展板文字介紹，紅旗-19是中國自主研製的新一代地空導彈武器系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具備作戰保護區覆蓋範圍大、突防對空能力強等特點，是國土防空反導作戰的骨幹裝備。”

事實上中國對於紅旗-19一直保持神祕，鮮少資訊對外公開。過去有分析指出，該系統可有效攔截處於中段飛行狀態的彈道導彈，性能大致與美國THAAD-ER（增程型「薩德」）類似。不同於現有薩德（THAAD）攔截彈的單級設計，紅旗-19採用兩級發動機設計和更大的助推器，使一子級能將攔截彈助推至大氣層內高空或大氣層外，二子級能縮短殺傷器在釋放前與目標的距離，可以在大氣層內（40至140公里） 高空攔截目標，也可以在大氣層外（100至200公里） 攔截目標。

《央視》曾在2018年1月罕見報導中國西北某反導雷達基地，首次曝光巨型X波段有源相控陣多目標測量雷達系統。該款雷達對10平方公尺的目標探測距離在4000公里左右，其信息通過指控制系統提供給紅旗-19攔截系統，導彈即可發射和摧毀來襲目標。當時該報導的披露，等於證實紅旗-19攔截系統已戰備值班的消息。

據最新的資料顯示，紅旗-19還能攔截大氣層內滑翔高超音速導彈。在研發之初，中國科研人員就考慮到彈頭能機動變軌、滑翔高超音速導彈，發射測試中曾經成功攔截中遠程彈道導彈和高超音速導彈。美國智庫報告則進一步稱，紅旗-19可以中段攔截射程在1000至3000公里的中程彈道導彈，表明中國在太平洋地區對美國洲際導彈和遠程彈道導彈的防禦能力。

▼ 央視曾在報導公開疑似紅旗-19發射畫面。（圖／翻攝自央視）