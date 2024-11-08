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全台無家者近3千人！　吳沛憶找中央、地方「橫向合作」助安置

▲▼無家者安置資源不足，民進黨立委吳沛憶、張雅琳等人聲要求中央加強支持。（圖／立委吳沛憶辦公室提供）

▲無家者安置資源不足，民進黨立委吳沛憶、張雅琳等人聲要求中央加強支持。（圖／立委吳沛憶辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

據行政院統計，全台共列冊無家者近3千人，可能還有未列冊的暗數。民進黨立委吳沛憶、立委張雅琳、台北市議員顏若芳、新北市議員顏蔚慈、桃園市議員魏筠於8日共同召開協調會，討論無家者安置、醫療、就業及社工薪資等問題，會議中結論包括輔導各縣市增設安置處所、增加協助安置的相關經費，並納入就業服務法第24條的特定對象提供服務、評估在社會救助法中增訂「無家者專章」、研擬使從事無家者服務的社工人員薪點比照社會安全網的社工。

吳沛憶提到，自己長期關注艋舺公園的無家者問題。由於艋舺公園即將進行改建，無家者安置問題顯得更加迫切。事實上，艋舺公園的無家者有7成來自其他縣市，因此這不僅是萬華在地的問題，更是一個全國性的問題。除了需要跨縣市的橫向合作，更需要中央的支持。

然而，吳沛憶提到，去年7月市府的會議中，北市社會局已承諾要協助無家者的安置，但相關措施卻直到今年才啟動。吳沛憶提醒北市社會局要加快進度，否則社會局的安置措施將趕不上施工進度。

張雅琳提到，過去曾與許多家長一起支持無家者的尾牙，並帶著孩子了解無家者議題。無家者是任何人在人生中都可能突然面臨的狀態，除了提供資源，還需要提供就業支持，使無家者能夠自立生活，因此希望就業服務法能包含無家者。

顏蔚慈提到，無論是寒冬或有特殊議題時，艋舺公園常成為無家者資源及愛心聚集地。然而，當艋舺公園面臨改建時，可能造成無家者分散。由於新北毗鄰萬華，顏蔚慈呼籲新北社會局做好準備，同時加強雙北的橫向聯絡。

顏若芳提到，艋舺公園即將改建，但若無家者的安置沒有做好，街友仍會聚集在艋舺公園。無家者的每一種狀況都需用心解決。台北市擁有龐大資源，應該要事先做好準備。社會局不應等到施工才開始聯繫，讓安置時間變得非常緊迫。

魏筠提到，如果社會救助法能增訂「無家者專章」，將協助無家者的標準作業程序入法，可以讓地方政府的協助更有依據。魏筠也認為應將無家者納入就業服務法第24條，協助無家者重返社會。

對於會議結論，衛福部與勞動部對上述訴求均表示同意，內政部國土署也表示願意協調業者，通過民間團體或社會局來媒合無家者安置處所。

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