【廣編】打造兒童美學養成與創意發展　soda n'cream推出全台獨家Charm Up潮鞋Bar與DIY手作Dessert Bar

▲soda n'cream推出全台獨家的Charm Up潮鞋Bar，與創意手作的Dessert Bar，週年慶期間有優惠。

圖、文／soda n'cream提供

隨著兒童對美學和潮流的敏感度提升，soda n'cream特別推出全台獨家的Charm Up潮鞋Bar，讓孩子們能夠自由選擇各種不同材質的鞋帶與可愛吊飾，設計出獨一無二的潮鞋。此外，soda n'cream也推出了結合夢幻色彩與創意手作的Dessert Bar，提供多樣化的DIY商品，讓孩子們可以發揮創意，設計屬於自己的飾品與配件。

Charm Up潮鞋Bar不僅融合了時尚與創意，還具有強烈的個性化特徵，成為當下年輕人和兒童熱衷的潮流單品。在創作過程中，孩子不僅能夠培養對設計和色彩搭配的敏感度，還能學會如何通過細節來表達自我風格。選擇鞋帶、吊飾的過程能激發孩子的創造力，有助於他們鍛煉專注力和耐心，進一步養成細心與專注的良好習慣。Dessert Bar的概念將甜品的夢幻與精緻融入手作世界，每一件商品都猶如精緻的甜點，既具美學價值又具有實用性。孩子們在製作過程中，不僅能提高手眼協調，還能感受到創作的成就感，建立自信與美感。

目前，soda n'cream正式進入週年慶狂歡模式，帶來超值優惠還有滿滿的創意靈感等你來發掘。

活動詳情如下：

台北忠孝SOGO週年慶：2024年11月7日（四）至11月18日（一）

台南新光三越新天地週年慶：2024年11月7日（四）至12月1日（日）

週年慶優惠亮點包括儲值加碼購物金加倍拿、夢幻包款一律75折、吊牌商品任選組合折扣等。