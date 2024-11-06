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台南市第二屆PBL論壇　學生創意解決兩難抉擇

▲2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市繼去年領先全國推動國中小PBL課程，獲得全國教育工作者關注後，今年持續深耕，經嚴格評審6日於國立成功大學迅慧講堂舉行「2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮」，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。

▲2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台南市PBL探究教學論壇邀請成功大學工程科學系游濟華教授、教育部探究與實作課程南區推動中心執行秘書何興中老師擔任論壇與談貴賓，分別從教育行政、專家學者以及學校實際執行三個角度暢談PBL專題式學習課程的推動關鍵。典禮全程直播，歡迎全國共同參與下一波的教學新潮流！全國直播網址為：https://youtube.com/live/3f3l6G4JYEQ?feature=share。

黃偉哲市長表示，以往課堂上的學習容易與真實生活脫節，以致課堂所學難以用於解決生活中的問題。幸好新課綱特別著重「學以致用」，尤其是教育局團隊積極鼓勵台南市國中小各校發展PBL（Project Based Learning）專題式學習課程，藉由觀察生活中的問題、釐清問題內容、搜尋資源、發想設計解決方案及逐步修正，不僅能印證各科所學，亦能從小培養解決生活中問題的素養，改善生活品質並為型塑未來優質公民盡一份心力。期盼此種學習方式能延續並推展至其他縣市，共同打造國家更強的競爭力。

▲2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，台南市教育局團隊為培育世界優質公民不遺餘力，希望在教學第一線的教師能夠實施更為實用、統整探究且符應聯合國永續發展目標的校訂課程，PBL專題式學習課程絕對是很適合的選項。今年的PBL論壇更加入了學生報告自己的課程歷程的學習與成長，這對培養學生反省與思辨的素養，具有指標性的意義。這兩年台南市實施PBL的學校數、教師數與影響的學生比例已是全國最高，成果可謂豐碩。

教育局表示，此次送件數高達233件將近9成學校參與，顯見本市國中小對於厚植學生統合思考力及問題解決力均積極往下扎根。本活動經9月10日初選、9月24日複選，最終評選出本屆獲獎學校。攤開本屆獲獎名單，每一所都紮實精彩，每一案都讓人驚豔：西港國中與松林國小以「胡麻」為主題，產出跨學制「西松共學金厲害，芝麻小事大探究」，整體課程涵育社會責任，促使學生透過瞭解西港在地特色農業及農民所遭遇之困境，進而與業界學界合作求得解方，雙雙榮獲國小組及國中組特優，實至名歸；太康國小以「護水小達人」榮獲國小統整性課程特優，從「水庫缺水」議題發想，透過資料蒐集、分享、討論、歸納及發表等學習歷程喚起學生對於水資源的重視；獲得國小組優等的安平國小則以「校園行動實踐家-省時省錢省力三省達人」來設計好用的「外掃四寶」，用以解決令學生崩潰的校園打掃問題；奪下國中組優等的鹽水國中以「老樹與蜂炮」為主題，觀察到蜂炮激情後的狀態引起發想，延伸出對社區觀光及習俗再造的想法，並結合永續、科技、環保等跨域合作學習提出AI科技蜂炮城的變革方向。各校的議題與方案多元且務實，不僅技驚四座，更讓與會嘉賓留下深刻印象，頻頻請教實際做法。

▲2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次論壇中除了優良學校團隊進行發表，也讓參與課程學生進行分享，如由鹽水國小的學生分享可知，經由學校PBL課程的實施，學生體驗到的不僅是知識的累積，更是探索與成長的風景。課程開始時，就像是踏上了一段未知的旅程，需定義問題，接納不同的觀點以及共同解決的挑戰，如何在蜂炮、空污及社區發展等傳統及現代議題中取得平衡與共存。從一開始的迷茫到逐漸釐清方向，老師帶領學生如何在團隊中分享與溝通，也逐步體會如何將理論知識應用到生活。這些經歷不僅加深學生對學科知識的理解，也獲得更多自信和解決問題的能力。

▲2024台南市PBL探究教學論壇暨頒獎典禮，由台南市教育局長鄭新輝表揚本屆獲獎學校與進行7所學校教師與學生專題式導向課程分享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局補充說明，台南市以推動PBL專題導向學習課程符應教育局五大教育主軸：扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力。過程中教學相長，並且能統整所學，學以致用，不僅能深化學習，亦能產生更為有效且實用的學習遷移，充分呼應新課綱成為「終身學習者」的終極目標，更為下一個台南400打下更為穩固的基礎！

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