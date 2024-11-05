桃園發表復興區「新三寶」　激發在地創意推動精緻觀光

▲桃園發表復興區「新三寶」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓5日出席「角板梅琴酒、氣泡酒、康普茶」發表記者會表示，過去角板山的梅樹開花後，果實多半任其落地，但在風管處的用心規劃下，陸續開發出脆梅、梅子醬、梅子醋等傳統「伴手禮三寶」；今日再推出角板梅琴酒、氣泡酒、康普茶「新三寶」，期為在地產業帶來商機。

蘇俊賓指出，本次發表會獲得多位議員支持，顯示這個「小而美、小而巧」的活動雖然規模精簡，但影響力深遠，期許未來能持續激發在地創意，讓桃園的觀光產業更加精緻，透過多元創意產品，吸引更多客群到訪角板山，體驗桃園復興區的自然美景。

觀旅局長周柏吟表示，盼能透過年輕人喜愛的琴酒、氣泡酒及康普茶等時尚飲品，吸引更多年輕族群認識角板山之美。這些限量製作的精緻飲品未來將作為桃園伴手禮，於2025年臺灣燈會等重要場合致贈國際貴賓。此外，本次與和逸、諾富特等桃園在地酒吧合作，將產品直接帶進都會區，供遊客與當地消費者品嚐，並將透過羅浮高中學生的甜點創作，展現在地食材的多元運用。

包括市議員李柏坊、陳瑛、蘇偉恩、市府觀光旅遊局長周柏吟、風景區管理處長廖育儀、中壢區公所副區長鄭伊庭、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、復興區代表會主席張倉豪、復興區農會理事長曾鴻姿、梅琴酒製酒師安薛佛、康普茶製造商傅瑞儀及角板LOGO書法家王鈺權等均一同出席。