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泰淫魔和尚「 性侵5歲女童」！甩40塊當封口費　哥哥目睹全程

▲▼ 泰淫魔和尚「 性侵5歲女童」！甩40塊封口。（圖／翻攝自Channel 7）

▲泰國一名淫魔和尚性侵前來寺廟做公德的女童。（圖／翻攝自Channel 7）

記者王佩翊／編譯

泰國中部佛統府一座寺廟發生僧侶性侵未成年女童的案件，而犯案後他甚至企圖用40泰銖打發女童，當作封口費。女童的哥哥目睹事件後，立刻告訴奶奶，整起事件才曝了光。據悉，該名僧侶早在先前就因為品行不佳遭到住持驅離，但仍賴在寺廟內不走。

根據Channel 7報導，被害的女童年僅5歲，她的10歲哥哥是佛統府一間寺廟的沙彌。兩人62歲的奶奶10月27日帶著女童前往哥哥所在寺廟參加公德儀式，沒想到卻被惡劣僧侶誘拐到一旁性侵。

女童的10歲哥哥目睹了妹妹被僧人性侵的過程，因此帶著妹妹一同向奶奶告狀。女童表示，和尚先是把她叫到一旁，並給了她現金讓她去買零食與玩具，隨後便開始觸摸她的私處並性侵，最後則是給了女童40泰銖（約新台幣38元），試圖要求被害女童協助隱藏此事，以掩蓋自己的罪行。

奶奶得知此事後，氣得通報寺廟住持，而副住持也立刻召集涉案的和尚，同時與他對質。但該名僧侶卻堅稱自己是無辜，並辯稱給錢只是因為覺得女童家境貧寒。

副住持認為僧侶有罪，因此禁止他離開寺廟，並將其限制在寺廟，同時要求女童的奶奶通報警察。而住持也強調會全力提供協助，以調查事發經過。

報導指出，副住持透露，過去就曾有居民對該名僧侶提出類似投訴，目前整起性侵案件已經交由佛統府佛教辦事處調查。

此外，據傳住持以往就曾多次驅趕該名僧侶，但因為其他寺廟都拒絕接納他，因此該名僧侶便賴在這裡不走。

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性侵泰國寺廟僧侶兒童

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