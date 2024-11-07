【廣編】藝術家陳威廷個展「彼岸（Paramita）」高雄市立美術館展出　探索詩意與存在的邊界

圖、文／名緯廣告提供

藝術家陳威廷將於高雄市立美術館舉辦個展「彼岸（Paramita）」，由策展人曾學彥策劃，匯集藝術家從台灣至日本近十年的重要創作，包括手寫詩文、平面繪畫、立體雕塑及多媒材作品，呈現他對生命、成長、存在等課題的深刻思考。展覽名稱「彼岸」源自佛教用語，表示前往彼岸、通往解脫的方法或途徑，傳遞藝術家對於此岸與彼岸、現實與幻境的探索與詮釋。

本次展覽以「彼岸（Paramita）」為題，Paramita一詞在佛教中意指「到彼岸」，指的是超脫生死與輪迴的涅槃，而對應的「此岸」則是處於不斷輪迴的境地。展覽試圖探索生命的過渡狀態，陳威廷持續朝向原生家庭與人際關係的根源探究，以詩文作為敘事文本，並構建虛擬角色作為引路者，將東方哲思與當代視覺風格融於一體。

此次個展將作品分為平面繪畫、紙上作品、立體雕塑三大類，並由策展人曾學彥策劃為此地（Here）、生相（Portraits）、彼岸（There）、書寫（Writing）等四部配置。

高雄市立美術館 陳威廷個展《彼岸 Paramita 》

展覽日期：2024年11月9日至12月29日

展覽地點：高雄市立美術館 B1 Kspace（高雄市鼓山區美術館路80號）

開放時間：週二至週日，上午9:30至下午5:30（週一休館）