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夜訪美術館！高美館特展小周末音樂會最終場《In a Landscape虛幻與真實》9／20登場

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館《翩隅流光－瞬間》小周末音樂會打造視覺與聽覺交織的藝術盛宴。

圖、文／高雄市立美術館提供

高雄市立美術館今夏必看大展《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出至今，創下近十萬人次紀錄，廣受好評，更有愛好藝術的觀眾讚道「幾乎每星期都會到高美館看一次，值得一刷再刷的好展覽」。特展系列活動《翩隅流光－瞬間》小周末音樂會於9月20日（周五）迎來最終場，館方當（20）日加碼延長開放至晚間8時30分，歡迎喜愛藝術、音樂的民眾夜訪美術館，享受多重感官交織的美學體驗。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展出畢卡索油畫作品〈女子半身像〉。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展出蘭格攝影作品〈移工母親〉。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展場一隅。

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，這次以國際特展《瞬間》所策劃的小周末音樂會共有3場，匯聚跨領域的音樂家與表演藝術家，以展覽作為靈感帶來精彩的表演。最終場音樂會以《In a Landscape 虛幻與真實》為題，呼應《瞬間》一展中所探討的藝術虛幻與真實之間的界線。與此同時，音樂會當晚特別開放特展《瞬間》的夜間觀展時段，希望在優美的樂音之中，創造與眾不同的美術館體驗，也邀請熱愛畫畫的朋友可以邊聆聽現場樂聲、邊欣賞世界經典名作即興速寫，在藝術與音樂交織的美好氛圍中，激起更多的靈感火花。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館《翩隅流光－瞬間》小周末音樂會打造視覺與聽覺交織的藝術盛宴。

特展系列小周末音樂會壓軸場《In a Landscape 虛幻與真實》靈感源自美國作曲家約翰．凱吉美麗細緻的作品《 In a Landscape》，由荷蘭聲音藝術家馬克・范・湯可鄰（Mark van Tongeren）獨特的人聲魔法、法國音樂家貓阿諾（Arnaud Lechat）多種樂器的演奏、台灣鋼琴家李世揚的琴音，結合舞者詹雅淳的當代舞，展現當代與傳統經典的交錯，帶來多重感官的獨特體驗，4位演出者將引導觀眾透過聲音去感受藝術中的節奏與旋律，想像其中的色調、明暗、氛圍，挑戰觀眾對虛幻與真實之間界線的認知，進而看見繪畫及攝影作品裡的悠揚旋律。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲荷蘭聲音藝術家馬克・范・湯可鄰（Mark van Tongeren）。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲鋼琴家李世揚。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲法國音樂家貓阿諾（Arnaud Lechat）。

▲▼展覽,特展,音樂會,美學,高雄市立美術館,高美館,藝術盛宴。（圖／高雄市立美術館提供）

▲舞者詹雅淳。

《In a Landscape 虛幻與真實》於明（20）晚間7時30分在高美館雕塑大廳舉辦，民眾持特展《瞬間》門票票根即可免費入場聆賞。高美館表示，在音樂會進行的同時，特展將夜間開放至晚間8時30分，讓觀眾可以一邊聆聽音樂、一邊觀賞展覽，也歡迎愛好繪畫的民眾帶著小於A3的素描本、鉛筆或繪圖板前來速寫，從不同視角探索藝術作品，感受有別於以往的藝術體驗。此外，持《瞬間》特展票根至高美館館內餐廳「抱一茶屋」和「帕莎蒂娜烘焙坊」等處消費皆享獨家優惠，鼓勵民眾看完特展後、門票可多加保留。更多票根優惠方案、展覽期間推廣活動，敬請鎖定高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

《翩隅流光－瞬間》小周末音樂會
*持《瞬間》特展門票，可免費參與小周末音樂會（含電子票券)。
*當日《瞬間》特展延長觀展時間至20:30，歡迎至高美館售票中心購票。

【In a Landscape 虛幻與真實】
日期：9月20日(五)
時間：19:30-20:30
獨家贊助：台新銀行
演出陣容：
李世揚 Shih-Yang Lee｜鋼琴
貓阿諾 Arnaud Lechat｜低音單簧管、簫、手鼓
馬克・范・湯可鄰 Mark van Tongeren｜人聲、口簧琴、電聲
詹雅淳 Ya Chun Zhan｜舞者

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展資訊
展覽期間：2024.06.29-11.17 每周二至周日9:30-17:30（周一休館）
展覽地點：高雄市立美術館101-103展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）
售票資訊：展期全票300元
售票管道：高美館售票中心、ibon售票系統、Klook、Trip.com、kkday、易遊網

主辦單位：國巨基金會、英國泰德美術館、高雄市立美術館
共同主辦：文化部、高雄市政府、高雄市政府文化局
主力贊助：京城集團
共同呈現：台新銀行、清景麟集團
友好夥伴：H2O 水京棧國際酒店
藝文支持：京城銀行
推廣夥伴：財團法人華藏淨宗弘化基金會、高素珍
藝企相挺：旺泓企業有限公司、林政賢皮膚科診所、義大癌醫院洪朝明院長、楠弘貿易股份有限公司、振美建設有限公司、勇源基金會
特別感謝：金馬賓館當代美術館、永心鳳茶月光酩酊室、舊振南食品股份有限公司、SPEY 詩貝、高雄市電影館、TSUTAYA BOOKSTORE、誠品生活、漢神巨蛋、漢神百貨、台鋁書店MLD Reading、帕莎蒂娜國際餐飲

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展覽特展音樂會美學高雄市立美術館高美館藝術盛宴

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