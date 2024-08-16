秋日浪漫約會！樂活慢走高雄美術館10／26登場　報名即起開跑

▲「秋高戀戀美館樂活慢走活動」報名開跑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為鼓勵民眾參與休閒體育活動，高雄市體操發展協會將於10月26日舉辦「113年度秋高戀戀美館樂活慢走活動」，邀請民眾攜家帶眷、企業帶領員工，一同前來高雄美術館周邊，參與這場充滿浪漫氛圍的健康慢走活動。

高雄市體操發展協會指出，這次活動獲觀光局補助，也有多位民代、地方單位支持，活動將於10月26日上午8點於高雄美術館舉行，活動持續至11點，隨後11點30分至下午3點30分安排午餐與表演節目，不僅為參加者提供舒展身心的機會，還有豐盛的餐點及精彩的歌舞節目與大家共度愉快時光。

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▲高雄市立美術館位於豪宅區，常見親子家庭、運動人士散步。（圖／高美館提供）

高雄市體操發展協會表示，高雄市立美術館園區連結內惟埤溼地生態，是結合生態、藝術與休閒於一身的文化據點，週邊步道、林蔭處處，是親子出遊、運動與休閒的好去處，繞行一週約2.5公里，能在美麗環境中感受秋天的浪漫氣息，享受健康生活帶來的快樂，歡迎社會大眾、企業團體一起來兼具文藝與綠意的美術館園區參與一場樂活慢走之旅。

高雄市體操發展協會強調，慢走活動不僅是一場促進健康的慢走活動，也是一場浪漫的聚會，更是一個增進社交和提升身心健康的好機會，呼籲市民們踴躍參加，透過運動釋放壓力，享受健康生活，並為自己的身心帶來更多正能量。報名現已開放，名額有限要提早參加。