美科技業大咖賀川普當選！　貝佐斯、祖克柏、庫克紛發文

▲ 川普與貝佐斯2017年出席在白宮舉行的技術委員會會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

美國總統大選結果出爐，前總統、共和黨候選人川普篤定當選，即將重返白宮，科技業大咖紛紛發文祝賀，包括亞馬遜（Amazon）創辦人兼董事長貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）及Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）率先在LinkedIn發文，祝賀川普「贏得一場來之不易的勝利」，「我們期待與你的政府合作，解決對我們的客戶、員工、社區和國家的重要問題」。

▲ 川普2019年9月在白宮接見祖克柏。（圖／翻攝自X）

與川普關係緊張的臉書創辦人祖克柏發文表示，「我們的國家正面對大好機會」，「期待和你與你的政府合作」。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在X寫道，「我們正處於美國創新的黃金時代，致力與他的政府合作並讓所有人受益」。

Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）也在X發文寫下，他希望川普「取得巨大成功」，「美國在發展具民主價值觀的人工智慧方面保持領先地位至關重要」。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，「期待與你和你的政府合作推動創新，為美國和世界創造新成長與機會」。

▲ 庫克也發文恭喜川普。（圖／路透）

庫克也發文祝賀，「我們期待與你和你的政府合作，幫助確保美國繼續在推動獨創性、創新與創造力上保持領先地位」。

貝佐斯旗下《華盛頓郵報》在選前因終止政治背書，擋下支持賀錦麗的社論文章掀起風波，川普勝出後在X發文形容他當選是「非凡的政治回歸與決定性勝利」，「沒有任何國家擁有更大的機會」，「希望川普在領導與團結我們熱愛的美國上獲得大成功」。

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）在X寫道，他期待與川普政府合作，「提升美國在世界技術與製造領域地位」。