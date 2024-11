賀錦麗敗選！全美各州表現比上屆拜登差　CNN主播一看大驚

▲美國副總統賀錦麗敗選。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選出爐,現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗敗選,川普橫掃7大搖擺州。在5日正在開票統計期間,CNN主播塔珀(Jake Tapper)與另一名主播約翰金(John King)在節目中討論,賀錦麗在全美各地的表現是否優於4年前的拜登,結果整個美國地圖顯示全是一片黑,讓塔珀直呼「挖塞不會吧(Holy smokes)」。

Jake Tapper shocked by map that shows that Kamala Harris did not out perform Joe Biden in a single county:

Jake Tapper: "Holy smokes! Literally nothing? Literally not one county?"



Trump was the biggest winner tonight. Joe Biden 2nd biggest winner. pic.twitter.com/ECQD6WfEDL