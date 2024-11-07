賀錦麗敗選！全美各州表現比上屆拜登差　CNN主播一看大驚

▲美國副總統賀錦麗敗選。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選出爐，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗敗選，川普橫掃7大搖擺州。在5日正在開票統計期間，CNN主播塔珀（Jake Tapper）與另一名主播約翰金（John King）在節目中討論，賀錦麗在全美各地的表現是否優於4年前的拜登，結果整個美國地圖顯示全是一片黑，讓塔珀直呼「挖塞不會吧（Holy smokes）」。

Jake Tapper shocked by map that shows that Kamala Harris did not out perform Joe Biden in a single county:

Jake Tapper: "Holy smokes! Literally nothing? Literally not one county?"



Trump was the biggest winner tonight. Joe Biden 2nd biggest winner. pic.twitter.com/ECQD6WfEDL — Eric Abbenante (@EricAbbenante) November 6, 2024

塔珀與約翰金在開票節目進行的這一刻，是美東6日凌晨1時56分（台灣6日下午約2時56分），約翰金調整電視螢幕上的選票數據，把賀錦麗本屆2024年總統選戰表現優於拜登2020年表現3%以上的州顯示出來，卻沒想到生成一張全黑的美國地圖。

塔珀一看驚呼「挖塞不會吧，真的什麼都沒有嗎？」約翰金回答隨即回答，「什麼都沒有」。塔珀接著再問「就連一個郡都沒有？」約翰金說明，這個地圖顯示的是州，並切換至另一個顯示畫面，看到賀錦麗在58個郡拿下的選票優於拜登4年前的表現。

依據CNN總統大選開票統計，川普拿下295張選舉人票勝選，橫掃7大搖擺州，賀錦麗只拿到226張選舉人票。在普選票方面，川普奪下7250萬7543票，得票率50.8%，賀錦麗獲得6780萬572票，得票率47.5%。