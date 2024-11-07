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「川普回歸」登上《時代》封面！　8字剖析他致勝關鍵

▲▼ 「川普回歸」登上《時代》封面！　8字剖析他致勝關鍵 。（圖／翻攝Instagram@time）

▲ 川普登上《時代》封面。（圖／翻攝Instagram@time）

記者吳美依／綜合報導

《時代》公布11月雜誌封面，正是即將成為下一屆美國總統的川普。該報分析，他的致勝策略在於「力爭男性、守住女性」。

《時代》分析，川普秉持「力爭男性、守住女性」的策略，強調經濟及移民議題，利用選民的失望怒火，讓人們從他第一任期的混亂、民主攻擊、因他而啟動的墮胎禁令上轉移注意力。此外，川普也持續利用文化裂痕、追求狹隘族群利益，大打選戰。

藉由上述策略，川普的大選成果遠遠超出「力爭男性、守住女性」的目標。他不僅拿下北卡州，讓喬治亞州變天，也突破了民主黨「藍牆」，也就是威斯康辛州、密西根州與賓州。

出口民調顯示，川普贏得大量拉丁裔男性支持，尤其在搖擺州更是顯著，在最關鍵戰場賓州，拉丁裔男性選票從27%上升至42%，在全國範圍，拉丁裔男性選票從36%暴增至54%。

此外，他不僅在賓州及威斯康辛州的非裔選民族群取得成果，保住全國白人女性的選票，也擴大了無大學學歷選民的支持，「首投族」支持率更從32%飆升至54%。

《時代》在公布11月封面的貼文中寫道，川普的勝利「對於那些忠於『讓美國再次偉大』（MAGA）的人們而言，他重返白宮是一幅令人振奮的前景。對於那些幫助他登上顛峰的支持者而言，他的言論夸夸其談，很大程度上是為了改革一個與美國經濟及社會需求脫節的政府。對於美國其他地方及世上大部分地區，川普的第二任期，看起來像是對於美國與其他地區的民主打擊。」

《時代》更指出，「美國比內戰（南北戰爭）以來的任何時間點，都更加兩極分化。但到了（明年）1月20日，美國的每一個人，都將生活在『川普的美國』。」

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