川普勝選後2重點　王定宇：不論誰都要面對中國的威脅

▲川普。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

2024年美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，再次重返白宮。民進黨立委王定宇分析，川普接下來人事的安排值得觀察，而台灣要做好川普執政後的因應，大架構不變下，中國是區域麻煩製造者，對全球的威脅，美國不管誰當總統要面對。

王定宇指出，川普勝選後有二重點，首先，川普的人事， 特別是國安、貿易談判代表，如國務卿要注意，因為將牽動台灣安全、國防、經貿關係；第二川普提出的政策，台灣要做好因應。

王定宇說，台美大架構的格局依舊，美國不管誰當總統都要面對中國的威脅，第一島鏈台灣是重中之重的角色，還有全球經貿生產供應鏈，台灣也是可信賴的。

王定宇也提到，這次美國國會裡友台力量最大，未來台灣跟川普磨合新的做法，特別經貿、區域多邊組織、安全議題，之前的大方向不變，但川普在一些較細膩的做法可能有調整，台灣則是不押寶，不論誰都是重要朋友。

王定宇表示，川普過去國安團隊、競選外交國安測試台灣都有所接觸，川普上任，首要之急是內政、國內經濟問題，而中東戰事、俄烏戰爭以及台海緊張則是外交重點，未來台美持續穩健互動，美中貿易衝突日益升高下，跟美國採取要更加互利，創造彼此利多，跟川普政府更緊密合作，符合台灣國家利益。