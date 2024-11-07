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外交部：不排除中共在選後「交接期」擴大襲擾　測試川普政策底線

▲▼立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告業務概況，我國南非外館問題成為媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國於美東時間11月5日舉行第60屆總統選舉，共和黨候選人川普前總統所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，並宣布勝選，將成為第47任美國總統。外交部今（7日）報告表示，美國跨黨派對台支持以及對台灣的安全承諾都將延續，也期待與川普政府繼續深化台美關係。報告也指出，中國政府目前以處理內政難題為優先，但也不排除中方刻意在選後「交接期」於區域擴大以「灰色地帶」策略，測試美國新任總統的政策底線。

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

外交部報告點出，川普首次執政時，包括開啟對台軍售常態化、創建「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity　Partnership Dialogue, EPPD）等對話機制、高層訪台、宣布放寬台美交往限制等造就台美關係顯著正面進展，我方當審慎努力推動川普新政府延續首次執政對台政策的正面立場，持續強化台美關係。

報告也提到對中政策問題，中國政府目前以處理內政難題為優先，包括經濟低迷、房市崩盤、通縮壓頂、失業高漲、財政困難等，因此現階段或將設法穩定美中關係，持續維持與美國「鬥而不破」的對立態勢，但也不排除中方刻意在選後「交接期」於區域擴大以「灰色地帶」策略，測試美國新任總統的政策底線。

外交部指出，除非中國內部出現重大政、經情勢變化，抑或國際情勢出現重大轉變，研判北京對台政策至少短期內仍較可能續維持「兩手策略」，即2022年中共20大定調之「反獨、反外力干涉、促統、促融」對台政策基調，軟硬兩手，再視美國新政府的對中和對台政策發展，彈性調整對台戰術。

針對中方可能加大「灰帶」攻勢，外交部研判，其相關作法不僅限於軍演，也可能伴隨網攻及認知作戰，意圖削弱台灣內部的穩定與團結。我政府當做好因應準備，外交部也將與美方等理念相近國家保持密切協調，並與區域盟友夥伴深化安全及經濟合作，共同強化對中嚇阻。

國際情勢上，外交部指出，美國大選後的國際局勢對全球民主國家仍是十分的嚴峻充滿挑戰，包括歐洲及中東戰火未歇，以及中國、北韓、俄羅斯、伊朗等威權集團（CRINK）勢力相互協作，企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序、意圖片面改變現狀。

外交部強調，然而印太地區仍將持續是美國的關注焦點，其安全與穩定符合美國國家利益。自川普首任美方即提出「印太戰略」，加強美國在印太地區影響力，並對中國在全球擴張影響力保持高度警戒。我們也看到美方不僅持續強化在印太區域的軍事部署，也已建制各式相互交織重疊的雙邊、小型多邊及多邊的夥伴聯盟，強化與印太盟邦夥伴的合作與協調。

外交部指出，這樣制度化的作為，將有助使盟邦夥伴間的合作較不易因政府更迭而改變。我政府也將持續密切關注新任政府上任後，美方與相關盟邦夥伴的互動。

報告結尾，外交部表示，台美關係以《台灣關係法》及「六項保證」為基礎，長期以來獲得美國跨黨派及跨政府的大力支持。相信在美國新任川普政府上任後，美國對台灣的支持也將延續，本部也將持續在此基礎上深化台美全方位夥伴關係，與美國等盟友及理念相近國家共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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