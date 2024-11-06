「彈跳豬」預測成功！川普真的當選總統　網驚嘆：第一神獸

▲小河馬「彈跳豬」成功預測川普當選美國總統 。（圖／翻攝X平台）

記者曾羿翔／綜合報導

以超萌模樣爆紅全球的「彈跳豬」小河馬（Moo Deng），這回成功預測川普當選美國總統，引起許多網友討論。預測事蹟還被寫進維基百科，更被外界形容是神獸、「泰國版章魚哥」。

侏儒河馬「彈跳豬」4日在動物飼養員的安排下，在兩個水果盤中選出美國總統，只見牠往前走選了刻有川普名字的水果盤，然後開心地吃了起來。如今美國總統大選開票結果出爐，共和黨候選人川普拿下277張選舉人票，當選美國第47任總統。彈跳豬的成功預測掀起許多網友討論，因為《經濟學人》、英國民調機構Focaldata、民調整合網站FiveThirtyEight都預測賀錦麗會勝選。

▲彈跳豬生活在泰國芭堤雅綠山國家動物園。（圖／翻攝自Khao Kheow Open Zoo臉書）



「彈跳豬」的預測讓網友驚訝留言，「Moo Deng預言現在成真了」、「第一神獸」、「Moo Deng無所不在」、「泰版章魚哥」、「Moo Deng是先知」、「好聰明，打敗好多民調」。

彈跳豬出生在今年7月10日，已擁有自己的維基百科，內容提到，2024年11月5日美國總統選舉前，動物園園方準備了兩盤寫有兩大候選人賀錦麗和川普名字的水果拼盤，讓彈跳豬預測選舉結果，結果牠選了川普。彈跳豬是一隻生活在泰國芭堤雅綠山國家動物園的雌性侏儒河馬，2024年9月時牠的相片在網上瘋傳，成為了網路迷因。