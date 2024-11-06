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首位被告卻當選的美國總統！川普曾狂言：開除起訴我的檢察官

▲▼川普5日在密西根州競選集會做出手勢。（圖／路透）

▲川普再度入主白宮。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

川普（Donald Trump）再次當選為美國總統，成為美國歷史上首位遭遇刑事定罪後重新進入白宮的總統。川普的勝選不僅意味著他對美國保守派選民的強大吸引力，還帶來了政治和法律上的一系列矛盾，尤其是關於他作為當選總統與刑事定罪的雙重身份。

川普在美國總統選舉中獲勝，令他在過去一年中纏身的刑事訴訟變得更加複雜。他是首位被刑事起訴且定罪的前總統，今年以來，他面臨多項訴訟，從偽造商業紀錄以掩蓋2016年競選期間支付成人女星風丹妮爾（Stormy Daniels）封口費的案件，到試圖推翻2020年選舉結果的指控。然而，隨著川普成為總統，他擁有了一些可以暫緩甚至停止這些聯邦訴訟的權力，但對於地方層級的案件，例如紐約和佐治亞州的指控，川普無法直接終結。

在今年5月，紐約陪審團裁定川普因封口費案件中的34項罪名全部成立，這使他成為首位因重罪被判刑的美國前總統。判決後川普表達了對結果的不滿，聲稱自己是無辜的，並且將自己定位為「政治犯」，認為這些訴訟是針對他的政治迫害。他在得知判決結果後，針對即將到來的總統大選，對外丟下了一句意味深長的話：「真正的裁決會在11月5日由人民宣判！」

川普的法律麻煩不僅限於封口費案，他還面臨多項其他聯邦和地方指控，包括涉嫌煽動支持者於2021年1月6日衝擊國會的案件，以及持有機密文件的指控等。這些案件大多在法律程序上有所延遲，預計在大選前不會有審判結果，這也讓川普能夠以相對穩定的姿態參與競選。

▲▼美國司法部的特別檢察官史密斯（Jack Smith）對川普提出了新的起訴書。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部的特別檢察官史密斯（Jack Smith）對川普提出了新的起訴書。（組圖／達志影像／美聯社）

川普當選後，他有權解雇負責聯邦起訴的特別檢察官史密斯（Jack Smith）。事實上，川普確實在24日表示，如果他再次當選，將在「2秒鐘內」開除司法部特別檢察官史密斯。然而，他卻無法直接干預地方的指控，例如紐約針對他的封口費案以及佐治亞州試圖篡改選舉結果的案件。即便如此，川普的律師已表示會請求法院暫停一切針對川普的訴訟，理由是現任總統在任期間應享有免於刑事起訴的特權。

然而，川普的刑事定罪是否會影響他的政治未來？根據美國憲法，沒有任何條文禁止被定罪的重罪犯參選或擔任總統職位。因此，川普即使因偽造商業紀錄罪被定罪，他仍然能夠參選並上任。假如他成功再次入主白宮，他是否會特赦自己也是一個充滿爭議的問題，特別是針對那些涉及州層級的案件，他可能無法透過總統特赦權來干預。

針對川普再次當選總統，反對者認為，這顯示出美國政治局勢的兩極化，以及部分選民對現任政治精英的不信任和不滿。川普從首次參選以來就醜聞纏身，這些指控和爭議在普通政治人物身上足以毀掉其政治生涯，但川普卻似乎從中獲得了更多的支持，甚至再次勝選。

川普的再度當選使得美國的法律與政治體系陷入一場前所未有的矛盾之中，他一方面要肩負起美國總統的職責，另一方面卻同時面臨著各項刑事指控和定罪。隨著川普的宣誓就職，未來四年，美國將如何處理這位極具爭議性的領袖及其法律困境，將是全世界關注的焦點。

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